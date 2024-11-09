Güzellik Merkezinde Feci Olay! Sildirmek İstediği Dövme Başına Dert Oldu: “Kolumu Yaktılar”

Sildirmek istediği dövme başına dert oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir güzellik merkezinde feci bir olay yaşandı. Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinde kolu yandı. Yaşanan olay sonrası şikayetçi olan Özlem Özüağ, “Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler' dedi.