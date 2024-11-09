Güzellik Merkezinde Feci Olay! Sildirmek İstediği Dövme Başına Dert Oldu: “Kolumu Yaktılar”
Güzellik Merkezinde Feci Olay! Sildirmek İstediği Dövme Başına Dert Oldu: “Kolumu Yaktılar”
Sildirmek istediği dövme başına dert oldu. İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir güzellik merkezinde feci bir olay yaşandı. Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinde kolu yandı. Yaşanan olay sonrası şikayetçi olan Özlem Özüağ, “Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler' dedi.
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Feci olay Esenyurt'ta meydana geldi.
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İddiaya göre yaklaşık 8 ay önce dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaşan Özlem Özüağ, üçüncü seans sonrası kolundaki izlerden şüphelendi ve hastaneye gitti. Kolundaki izlerin normal olmadığını öğrenen Özüağ, doktordan rapor alarak karakola gitti. Güzellik merkezi hakkında şikayetçi olan kadın, kolundaki dokuların öldüğünü söyledi.
“Dövme sildirme işlemi için bir güzellik merkezi ile anlaştım. Girdiğim seansların normal olduğunu söylediler. Bir, iki ve üçüncü seansa girdim. Kolumu yakarak beni mağdur ettiler" diyen Özlem Özüağ, sözlerine şöyle devam etti: "İş yeri sahibi benim tedavimi karşılamadı. 7-8 aydır mağdurum. Ben tedavimi yaptırmasını istiyorum. Beni mağdur etmemesini istiyorum. Kolumun dokuları ölmüş. Tendonlar bozulmuş. Damarlarım belli oluyor. Kendisi benim bu konuda hatalı olduğumu söyledi."
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