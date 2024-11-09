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CHP'li Belediye Rojda'nın Konserini İptal Etti: “Kürt Kültürüne Tahammülsüzlüğü Göstermektedir”

CHP'li Belediye Rojda'nın Konserini İptal Etti: “Kürt Kültürüne Tahammülsüzlüğü Göstermektedir”

Konser CHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.11.2024 - 12:41

Konser iptallerine bir yenisi daha eklendi. Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası gözler CHP'li belediyelere çevrildi. CHP’li Küçükçekmece Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Küçükçekmece Belediyesi, sanatçı Rojda’nın vereceği konseri iptal etti. 17 Kasım’da gerçekleşmesi planlanan konserin iptal edilmesine Rojda, sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

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Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası CHP'de kriz çıktı. Belediye başkanlarının bazıları birbirine düşerken, fikir ayrılıkları gerginliğe neden oldu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanması sonrası CHP'de kriz çıktı. Belediye başkanlarının bazıları birbirine düşerken, fikir ayrılıkları gerginliğe neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de tartışmalara neden olmuştu. Bu olay sonrası Küçükçekmece Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Küçükçekmece Belediyesi, sanatçı Rojda’nın 17 Kasım’da yapılması planlanan konserini iptal etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Ebru Gündeş konseri, CHP'de tartışmalara neden olmuştu. Bu olay sonrası Küçükçekmece Belediyesi'nden dikkat çeken bir hamle geldi. Küçükçekmece Belediyesi, sanatçı Rojda’nın 17 Kasım’da yapılması planlanan konserini iptal etti.

Rojda’nın konseri, kayyım atanan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçelerinden biri olarak geçmiş; sorgusunda neden Rojda’ya konser verdirdiği sorulmuştu. 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan konser için sanatçı ile belediye arasında sözleşme imzalandığı ve salon parasının peşin olarak ödendiği açıklandı. Konserin iptal edilmesi için "Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlük" diyen Rojda şu ifadeleri kullandı:

Rojda’nın konseri, kayyım atanan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanma gerekçelerinden biri olarak geçmiş; sorgusunda neden Rojda’ya konser verdirdiği sorulmuştu. 17 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmesi planlanan konser için sanatçı ile belediye arasında sözleşme imzalandığı ve salon parasının peşin olarak ödendiği açıklandı. Konserin iptal edilmesi için "Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlük" diyen Rojda şu ifadeleri kullandı:

'Belediye ile yapılan sözleşmeye, öncesinde salon kiralama ücreti peşin ödenmesine ve mülki idarelerle yapılan görüşmelerde herhangi bir sakınca belirtilmemesine rağmen belediye başkanlığının bu keyfi yasakçı tutumu, açıkça Kürt kültürüne ve sanatına tahammülsüzlüğü göstermektedir. Bu yasakçı zihniyete karşı, halkımızın da teveccühü ile her yerde ve her koşulda daha iyisini ve daha güzelini yapmaya devam edeceğim. Takdiri değerli halkımıza bırakıyor, herkesi sevgiyle kucaklıyorum.”

İşte o paylaşım:

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