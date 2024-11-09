Cengiz Holding Kazdağları’nda! Altın Madeni İçin Katliam: 1 Milyon Ağaç Yok Edilecek
Cengiz Holding Kazdağları’nda! Altın Madeni İçin Katliam: 1 Milyon Ağaç Yok Edilecek
Cengiz Holding, proje için ağaç kıyımına hız kesmeden devam ederken, bölge halkı çevre katliamına dur demek için harekete geçti. 12punto'dan Beste Çelik'in haberine göre, Cengiz Holding’in Çanakkale Bayramiç’teki ağaç katliamına dur demek isteyen bölge halkı çevrecileri eyleme davet etti. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi.
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Altın ve bakır madeni için 1 milyon ağaç yok edilecek.
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Cengiz Holding‘in yan kuruluşu Truva Madencilik‘in Kazdağları‘nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde açmak istediği altın ve bakır madeni için 1 milyon ağacı katledeceği ortaya çıktı.
Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirler Köyü‘nde bir araya gelen yurttaşlar, Cengiz Holding’in çevre katliamına tepki gösterdi. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi. 72 yaşındaki Mülkiye Yılmaz ise “Kazdağlarının talan edilmesinden dolayı buradayım. Ona buna peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Böyle bir talan hiçbir yerde görülmüş değil. Bu ağaçları babaları mı dikti? Sorumsuzca kesiyorlar” diyerek isyan etti.
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