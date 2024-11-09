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Cengiz Holding Kazdağları’nda! Altın Madeni İçin Katliam: 1 Milyon Ağaç Yok Edilecek

Cengiz Holding Kazdağları’nda! Altın Madeni İçin Katliam: 1 Milyon Ağaç Yok Edilecek

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.11.2024 - 16:03

Cengiz Holding, proje için ağaç kıyımına hız kesmeden devam ederken, bölge halkı çevre katliamına dur demek için harekete geçti. 12punto'dan Beste Çelik'in haberine göre, Cengiz Holding’in Çanakkale Bayramiç’teki ağaç katliamına dur demek isteyen bölge halkı çevrecileri eyleme davet etti. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi.

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Altın ve bakır madeni için 1 milyon ağaç yok edilecek.

Altın ve bakır madeni için 1 milyon ağaç yok edilecek.

Cengiz Holding‘in yan kuruluşu Truva Madencilik‘in Kazdağları‘nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde açmak istediği altın ve bakır madeni için 1 milyon ağacı katledeceği ortaya çıktı.

Cengiz Holding‘in yan kuruluşu Truva Madencilik‘in Kazdağları‘nın eteklerindeki Bayramiç ilçesinde açmak istediği altın ve bakır madeni için 1 milyon ağacı katledeceği ortaya çıktı.

12punto'dan Beste Çelik'in haberine göre,Şirket, proje için ağaç kıyımına hız kesmeden devam ederken, bölge halkı çevre katliamına dur demek için harekete geçti.

Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirler Köyü‘nde bir araya gelen yurttaşlar, Cengiz Holding’in çevre katliamına tepki gösterdi. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi. 72 yaşındaki Mülkiye Yılmaz ise “Kazdağlarının talan edilmesinden dolayı buradayım. Ona buna peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Böyle bir talan hiçbir yerde görülmüş değil. Bu ağaçları babaları mı dikti? Sorumsuzca kesiyorlar” diyerek isyan etti.

Çanakkale Bayramiç’teki Hacıbekirler Köyü‘nde bir araya gelen yurttaşlar, Cengiz Holding’in çevre katliamına tepki gösterdi. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi. 72 yaşındaki Mülkiye Yılmaz ise “Kazdağlarının talan edilmesinden dolayı buradayım. Ona buna peşkeş çekilmesini istemiyoruz. Böyle bir talan hiçbir yerde görülmüş değil. Bu ağaçları babaları mı dikti? Sorumsuzca kesiyorlar” diyerek isyan etti.

Jandarma kapattığı yolu, yurttaşların tepkisi üzerine geri açtı. İş makinelerini durduran çevreciler, ellerinde pankartlar ve sloganlar eşliğinde şantiye alanına doğru yürüdü.

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