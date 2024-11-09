Cengiz Holding Kazdağları’nda! Altın Madeni İçin Katliam: 1 Milyon Ağaç Yok Edilecek

Cengiz Holding, proje için ağaç kıyımına hız kesmeden devam ederken, bölge halkı çevre katliamına dur demek için harekete geçti. 12punto'dan Beste Çelik'in haberine göre, Cengiz Holding’in Çanakkale Bayramiç’teki ağaç katliamına dur demek isteyen bölge halkı çevrecileri eyleme davet etti. Eyleme katılan bir yurttaş, “Biz istemiyoruz. Çamları kendi ellerimizle diktik. Ellerimle diktim. Yazık değil mi? Dün geldik durdurduk, bugün yine gelmişler” dedi.