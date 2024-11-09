Yetkililer Uyardı: Deney Yapan Tesisten 43 Maymun Kaçtı

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, inanılmaz bir olay yaşandı. Hayvanlar üzerinde deney yapan bir tesisten 43 Rhesus makak maymunu kaçtı. İlk vukuatları değilmiş. Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da ise 19 maymunun kaçtığı ortaya çıktı. Yetkililer, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu.