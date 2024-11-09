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Yetkililer Uyardı: Deney Yapan Tesisten 43 Maymun Kaçtı

Yetkililer Uyardı: Deney Yapan Tesisten 43 Maymun Kaçtı

Amerika Birleşik Devletleri maymun
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
09.11.2024 - 15:21

ABD'nin Güney Karolina eyaletinde, inanılmaz bir olay yaşandı. Hayvanlar üzerinde deney yapan bir tesisten 43 Rhesus makak maymunu kaçtı. İlk vukuatları değilmiş. Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da ise 19 maymunun kaçtığı ortaya çıktı. Yetkililer, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu.

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Aynı olay üçüncü kez başlarına geldi.

Aynı olay üçüncü kez başlarına geldi.

ABD'de hayvanlar üzerinde deney yapan bir tesisten maymunlar kaçtı.

ABD'de hayvanlar üzerinde deney yapan bir tesisten maymunlar kaçtı.

Güney Karolina eyaletine bağlı Lowcountry bölgesinde tıbbi araştırmalar yapılan bir tesisten 43 Rhesus makak maymunu kaçtı. Olay, medikal testler ve araştırmalar için primat yetiştiren Alpha Genesis adlı tesiste, işe yeni başlayan bir çalışanın kafes kapılarını tam kapatmaması nedeniyle meydana geldi.

Güney Karolina eyaletine bağlı Lowcountry bölgesinde tıbbi araştırmalar yapılan bir tesisten 43 Rhesus makak maymunu kaçtı. Olay, medikal testler ve araştırmalar için primat yetiştiren Alpha Genesis adlı tesiste, işe yeni başlayan bir çalışanın kafes kapılarını tam kapatmaması nedeniyle meydana geldi.

Yetkililer, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. ilk vukuatları değilmiş. Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da ise 19 maymunun kaçtığı ortaya çıktı.

Yetkililer, bölge sakinlerine pencere ve kapılarını kapalı tutmaları konusunda ciddi uyarılarda bulundu. ilk vukuatları değilmiş. Aynı tesisten 2014’te 26, 2016’da ise 19 maymunun kaçtığı ortaya çıktı.
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