Kardeşlerine Kızdı, Evi Terk Etti: 14 Yaşındaki Gamze'den Günlerdir Haber Alınamıyor

Son yıllarda kayıp vakalarında artış yaşanırken, bir yenisi daha eklendi. Konya'da yaşayan 14 yaşındaki Gamze Develi'den haber alınamıyor. Hakkında kayıp ilanı çıkarılan Gamze Develi, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gamze'nin küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Acılı baba Mustafa Develi, ''Çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz'' dedi.