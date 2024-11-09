Kardeşlerine Kızdı, Evi Terk Etti: 14 Yaşındaki Gamze'den Günlerdir Haber Alınamıyor
Kardeşlerine Kızdı, Evi Terk Etti: 14 Yaşındaki Gamze'den Günlerdir Haber Alınamıyor
Son yıllarda kayıp vakalarında artış yaşanırken, bir yenisi daha eklendi. Konya'da yaşayan 14 yaşındaki Gamze Develi'den haber alınamıyor. Hakkında kayıp ilanı çıkarılan Gamze Develi, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Gamze'nin küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gördüğü ortaya çıktı. Acılı baba Mustafa Develi, ''Çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz'' dedi.
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Konya'nın Selçuklu ilçesinde yaşayan ve Develi ailesinin 4 çocuğunun en küçüğü olan 14 yaşındaki Gamze Develi kayıplara karıştı.
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Küçük yaşlardan itibaren psikolojik tedavi gören 14 yaşındaki Gamze Develi, dün akşam saatlerinde kardeşleriyle tartıştıktan sonra evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
Kızlarından dün akşamdan beri haber alamayan aile, polise giderek kayıp ihbarında bulundu. Kızının bir an önce bulunmasını isteyen baba Mustafa Develi, "Kızım Gamze dün akşam saat 18.20 sıralarında evde kardeşleriyle ufak bir tartışmadan dolayı evden çıkarak gitmiş. Dün akşamdan beri bir haber alamadık. Otogara sağa sola her tarafa haber bıraktık ama kızımdan bir haber alamadık'' dedi.
Kızının psikolojik sorunları olduğunu vurgulayan baba Develi, ''Buradan da bir kız arkadaşına 'ben en son seni göreyim sonra gideceğim, buradan otogara gideceğim' demiş. Biz otogara da baktık. Her yere haber ettik ama kendisinden haber alamadık.Çok üzgünüm, Allah kimsenin başına vermesin, zor bir durum. Elimiz kolumuz bağlı bekliyoruz. 'Kızım neredeysen bir an önce gel'" dedi.
İşte o anlar:
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