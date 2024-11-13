Kübra Par, Canlı Yayında 5 Çocuğun Yanarak Öldüğü Olaya İsyan Etti: "Bizi Affedin"

İzmir'de 5 küçük çocuğun yanarak can vermesi Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında, yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 çocuk hayatını kaybetti. Tv100 sunucusu Kübra Par, canlı yayında yaşanan faciaya isyan etti. Ünlü sunucu Par, “Bizi affedin çocuklar. Bu toplum, bu devlet, bizler sizi koruyamadık” dedi.