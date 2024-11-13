Kübra Par, Canlı Yayında 5 Çocuğun Yanarak Öldüğü Olaya İsyan Etti: "Bizi Affedin"
Kübra Par, Canlı Yayında 5 Çocuğun Yanarak Öldüğü Olaya İsyan Etti: "Bizi Affedin"
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İzmir'de elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ve 5 arasında değişen 5 kardeş hayatını kaybetti. Annenin kapıyı çocuklarının üzerine kilitlediğinin ortaya çıkmasıyla anne gözaltına alınmıştı.
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Yangında hayatını kaybeden 5 kardeş dün gözyaşları içinde son yolculuklarına uğurlandı. Faciaya dönüşen olayla ilgili tv100 ana haber sunucusu Kübra Par, canlı yayında isyan etti.
“Bütün haber kanalları Türkiye’nin siyasi gündemini sürekli tekrar eden ve sonuçsuz ve faydasız polemikleri haber yaparken asıl gerçekler İzmir’in bu dar mahallesinde kendini gösteriyordu. Biz yasa dışı bahisle kazanılan paraları, belediye konserlerine ödenen milyonları konuşurken anneleri sokakta hurda toplamaya giden 5 yavrumuz ev bile denilemeyecek küçük bir kulübenin içinde elektrik sobasıyla ısınmaya çalışırken can verdi'' diyen Kübra Par sözlerine şöyle devam etti:
''Yoksulluk mu vurdumduymazlık mı ihmalkârlık mı nedir bu felaketin sorumlusu diye soruyoruz bugün. Mesela komşular görmedi mi? Belediye ilgilenmedi mi? Bakanlık 18 kez ziyaret etmiş, kardeşlerin devlet himayesine alınmasını teklif etmiş ama aile kabul etmemiş. Bazıları anneyi suçluyor ama anneyi suçlamak işin kolayı. Peki asıl suçlu kim? Yoksullukla mücadele edemeyen bu anne mi yoksa yoksulluğu görüp de kalıcı bir çözüm üretemeyen yetkililer mi? Bizi affedin çocuklar. Bu toplum, bu devlet, bizler sizi koruyamadık."
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