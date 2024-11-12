Bakanlık Hile Yapan Firmaların İsimlerini Duyurdu: Döner Yerine Dil Yedirmişler
Bakanlık Hile Yapan Firmaların İsimlerini Duyurdu: Döner Yerine Dil Yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları ifşa etti. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'de faaliyet gösteren firmaların yaptığı hileler akıllara durgunluk verdi. Kıyma ve dönerdeki hileler dikkat çekti. Kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil, kaşar peyniri yerine yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yedirmişler. Koyun sütüyle yapıldığı iddia edilen eritme peynirinin içinden koyun sütü çıkmadı.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor.
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11 Kasım tarihinde 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine yeni firmalar eklendi. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'de faaliyet gösteren firmaların yaptığı tüm hileler ortaya çıktı. Yurttaşa döner yerine dil yedirmişler.
Kıyma yerine at ve eşek eti, döner yerine dil eti, kaşar peynirinin içinde ise bitkisel yağ tespit edildi.
Koyun sütüyle yapıldığı iddia edilen eritme peynirinin içinden koyun sütü çıkmadı.
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