Bakanlık Hile Yapan Firmaların İsimlerini Duyurdu: Döner Yerine Dil Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları ifşa etti. İstanbul, Manisa, Bursa, İzmir, Tokat ve Mersin'de faaliyet gösteren firmaların yaptığı hileler akıllara durgunluk verdi. Kıyma ve dönerdeki hileler dikkat çekti. Kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil, kaşar peyniri yerine yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yedirmişler. Koyun sütüyle yapıldığı iddia edilen eritme peynirinin içinden koyun sütü çıkmadı.