Görenler Şaşkına Döndü: Fareler Kara Yolunu İstila Etti

Fareler karayolunu istila etti. Hatay'da tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllarla beslenen yüzlerce fare, kara yolunu adeta istila etti. Görenler şaşkına döndü. İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, ''Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil, neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı'' dedi.