Görenler Şaşkına Döndü: Fareler Kara Yolunu İstila Etti
Görenler Şaşkına Döndü: Fareler Kara Yolunu İstila Etti
Fareler karayolunu istila etti. Hatay'da tahıl yüklü araçlardan dökülen tahıllarla beslenen yüzlerce fare, kara yolunu adeta istila etti. Görenler şaşkına döndü. İlk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü dile getiren 53 yaşındaki Sultan Doğan, ''Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm. Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil, neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı'' dedi.
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İskenderun ilçesine bağlı Sarıseki Mahallesi'nde E-5 kara yolu üzerine araçlardan tahıllar döküldü. Bu tahıllar, farelere yem oldu.
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Sayıları binleri bulan fareler, adeta bölgeyi istila etti. Yol kenarındaki fare istilasını görenler şaşkına döndü.
53 yaşındaki Sultan Doğan, ilk kez bu kadar fareyi bir arada gördüğünü söyledi. ''Osmaniye'den İskenderun'a gidiyordum, yol kenarında fareleri gördüm'' diyen Sultan Doğan sözlerine şöyle devam etti: ''Sayıları oldukça fazlaydı, yani beni en çok şaşırtan şey o kadar fareyi bir arada ilk defa görmem oldu. Fareler bir iki tane değil, neredeyse kabile kurmuşlar gibi sayıları çok fazlaydı. Sanırım oradaki yiyeceklerden dolayı yuvaları da orada. O civarda tahıllar yola dökülüyor kurutmalık olarak, orada da fareler bundan faydalanıyor.''
Farelerin bolca tahıl yemekten büyüdüğünü söyleyen Sultan Doğan, ''Bildiğimiz farelerden değillerdi, artık bayağı bir büyümüşler. Tahıllardan dolayı kedi yavrusu kadar kocaman olmuşlardı. Aslında ben farelerden çok korkmuyorum ama buna biraz tiksindim, insan ister istemez kemirgen olduğu için saldırma riski de var, elbette ki korkuyoruz bu yüzden. Fareleri teker teker saymadım ama sayıları 50'nin üzerinde gibiydi, o kadar çoktu'' dedi.
İşte o anlar:
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