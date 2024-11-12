Zemin Kat Çöktü! Apartman Boşaltıldı: Yakını Olmayanlar Öğretmenevine Yerleştirildi
Zemin Kat Çöktü! Apartman Boşaltıldı: Yakını Olmayanlar Öğretmenevine Yerleştirildi
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Olay, Pınarbaşı Mahallesi sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çökme meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve adli sürecin devam ettiği 8 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanın zemin katındaki mutfak kısmı çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne A.T. ve 2 çocuğu evden çıkardı. Durumları iyi olan anne ve çocukları sağlık kontrolünden geçirilirken, tedbir amaçlı bina boşaltıldı.
Apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.
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