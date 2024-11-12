Zemin Kat Çöktü! Apartman Boşaltıldı: Yakını Olmayanlar Öğretmenevine Yerleştirildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci bir olay yaşandı. 4 katlı bir apartmanın, zemin katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bina sakinleri panik dolu anlar yaşadı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.