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Zemin Kat Çöktü! Apartman Boşaltıldı: Yakını Olmayanlar Öğretmenevine Yerleştirildi

Zemin Kat Çöktü! Apartman Boşaltıldı: Yakını Olmayanlar Öğretmenevine Yerleştirildi

Konya Çöken Bina
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
12.11.2024 - 07:45

Konya'nın Seydişehir ilçesinde feci bir olay yaşandı. 4 katlı bir apartmanın, zemin katında çökme meydana geldi. Çökme nedeniyle bina sakinleri panik dolu anlar yaşadı. Bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.

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Olay, Pınarbaşı Mahallesi sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çökme meydana geldi.

Olay, Pınarbaşı Mahallesi sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın zemin katında çökme meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve adli sürecin devam ettiği 8 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanın zemin katındaki mutfak kısmı çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, daha önce hakkında yıkım kararı verilen ve adli sürecin devam ettiği 8 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanın zemin katındaki mutfak kısmı çöktü. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne A.T. ve 2 çocuğu evden çıkardı. Durumları iyi olan anne ve çocukları sağlık kontrolünden geçirilirken, tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, anne A.T. ve 2 çocuğu evden çıkardı. Durumları iyi olan anne ve çocukları sağlık kontrolünden geçirilirken, tedbir amaçlı bina boşaltıldı.

Apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.

Apartman sakinleri yakınlarının yanına, yakını olmayanlar ise öğretmenevine yerleştirildi.
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