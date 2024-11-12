İstanbul'un En Meşhur Börekçisi İfşa Oldu: Kıyma Yerine Sakatat Kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ünlü bir börekçi de eklendi. İstanbul'un en meşhur börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Ünlü börekçiden ifşa sonrası açıklama geldi. İddialara yanıt veren Sarıyer Börekçisi, 1895’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” dedi.