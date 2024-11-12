İstanbul'un En Meşhur Börekçisi İfşa Oldu: Kıyma Yerine Sakatat Kullanmışlar!
İstanbul'un En Meşhur Börekçisi İfşa Oldu: Kıyma Yerine Sakatat Kullanmışlar!
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine ünlü bir börekçi de eklendi. İstanbul'un en meşhur börekçisinde kıyma yerine sakatat kullanıldığı ortaya çıktı. Ünlü börekçiden ifşa sonrası açıklama geldi. İddialara yanıt veren Sarıyer Börekçisi, 1895’ten bu yana faaliyet gösterdiklerini belirterek, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz” dedi.
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Son zamanlarda herkes tek bir şeyi konuşuyor. O da hile yapılan gıdalar. İnsanlar artık dışarıda yemek yemeye korkar hale gelirken, bir marka daha ifşa edildi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden gıda ürünlerini ifşa etmeye devam ediyor. 7 Kasım tarihinde 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' listesine eklenen İstanbul'un meşhur börekçisi herkesi şoke etti.
İstanbul’un meşhur börekçisinin kıyma yerine sakatat kullandığı ortaya çıktı. İfşalanan Sarıyer Börekçisi, iddialara yanıt verdi.
129 yıllık köklü Sarıyer Börekçisi, 1895’ten bu yana ‘Sarıyer Börekçisi’ olarak faaliyet gösterdiklerini söyleyerek, “Bizim başka şubemiz yoktur. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen Sarıyer Börekçisi biz değiliz. Gündeme gelen haberlerde bahsedilen işletme bizimle ilgisizdir” dedi.
Açıklamanın devamında ise, “Bizimle aynı ismi kullanarak faaliyet gösteren diğer işletmelerle herhangi bir bağımız bulunmamaktadır. Müşterilerimizin bu konuda dikkatli olmalarını ve ürünlerimizi yalnızca Tarihi Sarıyer Börekçisi adı altında faaliyet gösteren, resmi ve gerçek tek yerimizden temin etmelerini rica ederiz” denildi.
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