Resmi Gazete'de Yayımlandı! Faturalarda Yeni Dönem Başlıyor: Artık Zorunda Olacak

Faturalarda yeni dönem başlıyor. e-Arşiv fatura sisteminde değişikliğe gidildi. Artık zorun hale getirildi. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, 1 Ocak 2025'ten itibaren vergiler dahil toplam tutarı 3 bin lirayı aşan faturaları, 1 Ocak 2026'dan itibaren ise tutar sınırı olmaksızın e-arşiv fatura düzenlemek zorunda olacak.