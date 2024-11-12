MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gazeteciyi Azarladı: ''Mesleğini Bırak!''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Gazeteciyi Azarladı: ''Mesleğini Bırak!''
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazeteciyi herkesin içinde azarladı. Bahçeli, grup toplantısı sonrası kendisine, 'Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?' sorusu soruldu. Bu soru üzerine Bahçeli, gazeteciyi fırçaladı. Bahçeli, 'Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!' dedi.
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısı sonrası Meclis koridorunda gazeteciyi fırçaladı.
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Bahçeli'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aranızda çözüm süreci konusunda bir görüş ayrılığı var mı?" sorusu yöneltildi. Soru üzerine MHP lideri gazeteciyi herkesin içinde azarladı. Bahçeli, "Bir defa basın mensubu kardeşlerim, Türkiye’yi tahrik edici bilgilerle ayrımcılığı körükleyici davranışlardan vazgeçin. Geçemiyorsan mesleğini bırak!" ifadelerini kullandı.
İşte o anlar:
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