Hilal Köylü Kimdir? Gazeteci Hilal Köylü Hangi Gazetelerde Çalıştı?

Hilal Köylü, 13 Ekim 1996 yılında Radikal Gazetesi'nde yayın hayatına başladı. 2002 yılına kadar Radikal'de eğitim, sağlık, kültür, çevre ve gençlik haberleri yapan Köylü, bir sürede aynı gazetede dış politika muhabiri olarak görev yaptı. 2002 ila 2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda akredite muhabir olarak çalıştı.

2011 ila 2013 yıllarında HaberTürk TV bünyesinde yayın hayatına devam eden Hilal Köylü, burada Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Kariyer hayatı boyunca 24 Saat Gazetesi ve Anka medya kuruluşlarında yer alan Köylü, 2014 yılından ise Deutsche Welle'de (DW) işe başladı.

Son olarak Sebestiyet'in Ankara Temsilcisi olan Hilal Köylü, Serbest TV adlı YouTube kanalında program sunuyor.