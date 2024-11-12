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Hilal Köylü Kimdir? Gazeteci Hilal Köylü Hangi Gazetelerde Çalıştı?

Hilal Köylü Kimdir? Gazeteci Hilal Köylü Hangi Gazetelerde Çalıştı?

Kimdir Gazeteci
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.11.2024 - 14:12

Gazeteci, yazar ve moderatör Hilal Köylü, siyaset gündemine ilişkin yorumları ile sık sık dikkatleri üzerine çeken isimlerden oluyor. Serbest TV adlı YouTube kanalında program sunan Hilal Köylü'nün kim olduğu ise merak ediliyor. Peki, Hilal Köylü kimdir? Kaç yaşında ve nerelidir? Gelin, gazeteci Hilal Köylü'nün gazetecilik kariyeri ve eğitim hayatına yakından bakalım. 

İşte, Gazeteci Hilal Köylü'nün çalıştığı gazeteler

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Hilal Köylü Kimdir?

Hilal Köylü Kimdir?

Hilal Köylü, 1991 yılında Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde lisans eğitimine başladı. Üniversiteden 1995 yılında mezun olan Köylü, Ekim 1996 yılında yayın hayatına başladı. 

Daha sonra 2004 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans yaptı.

Gazeteci Hilal Köylü Kariyer Hayatı: Nerelerde Çalıştı?

Gazeteci Hilal Köylü Kariyer Hayatı: Nerelerde Çalıştı?

Hilal Köylü, 13 Ekim 1996 yılında Radikal Gazetesi'nde yayın hayatına başladı. 2002 yılına kadar Radikal'de eğitim, sağlık, kültür, çevre ve gençlik haberleri yapan Köylü, bir sürede aynı gazetede dış politika muhabiri olarak görev yaptı. 2002 ila 2003 yıllarında Cumhurbaşkanlığı ve Dışişleri Bakanlığı'nda akredite muhabir olarak çalıştı. 

2011 ila 2013 yıllarında HaberTürk TV bünyesinde yayın hayatına devam eden Hilal Köylü, burada Ankara Haber Müdürlüğü görevini üstlendi. Kariyer hayatı boyunca 24 Saat Gazetesi ve Anka medya kuruluşlarında yer alan Köylü, 2014 yılından ise Deutsche Welle'de (DW) işe başladı. 

Son olarak Sebestiyet'in Ankara Temsilcisi olan Hilal Köylü, Serbest TV adlı YouTube kanalında program sunuyor.

Hilal Köylü'nün Uzmanlık Alanı Nedir?

Hilal Köylü'nün Uzmanlık Alanı Nedir?

ABD ile Orta Doğu arasındaki ilişkiler uzmanlık alanı olan Hilal Köylü, kariyer hayatı boyunca; Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği ve Türkiye'deki yabancı ülkelerin Büyükelçiliklerinin yetkililerinin de dahil olduğu pek çok haber ve röportaja imza attı.

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