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Elon Musk Bakan mı Oldu? Hükümet Verimliliği Bakanı Ne İş Yapar?

Elon Musk Bakan mı Oldu? Hükümet Verimliliği Bakanı Ne İş Yapar?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 11:50

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yeni başkan seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi ise ünlü iş insanı Elon Musk olmuştu. Elon Musk'ın seçim sonrasında bakanlık görevine getirileceği söyleniyordu. Beklenen oldu, Elon Musk'ın yeni görevi Donald Trump tarafından açıklandı. Trump, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin aynı göreve getirildiğini açıkladı.

Peki Elon Musk bakan mı oldu, ne bakanı oldu?

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Elon Musk Bakan mı Oldu?

Elon Musk Bakan mı Oldu?

Elon Musk, ABD seçim sürecinde Doland Trump'ın en büyük destekçisi olmuştu. Musk'ın seçimlerden sonra önemli bir göreve getirilip getirilmeyeği ise merak konusuydu.

Donald Trump, Elon Musk'ın bakanlık görevine getirildiğini açıkladı.

Elon Musk Ne Bakanı Oldu?

Elon Musk Ne Bakanı Oldu?

Elon Musk, Trump kabinesinin Hükümet Verimliliği Bakanı oldu. Trump, yaptığı bakanlık açıklamasında söz konusu göreve, Musk ve Ramaswamy'nin işbirliği yaparak liderlik edeceğini açıkladı.

Kısaltması DOGE olan Hükümet Verimliliği Bakanlığı görevine getirilen Elon Musk, sosyal medya hesabından yeni görevinin sevincini paylaştı.

Hükümet Verimliliği Bakanı Nedir, Ne İş Yapar?

Hükümet Verimliliği Bakanı Nedir, Ne İş Yapar?

Trump, yaptığı açıklamada Elon Musk ve Ramaswamy'nin görevlerinin altını çizdi. 

Buna göre, bir Hükümet Verimliliği Bakanı'nın görevleri aşağıdaki gibidir;

  • Hükümet bürokrasisinin ortadan kaldırılması

  • Aşırı düzenlemelerin azaltması

  • Savurgan harcamaların kesilmesi

  • Federal kurumların yeniden yapılandırılması

Elon Musk ve işbirliği yapacağı Ramaswamy, hükümet dışından tavsiye ve rehberlik sağlayacak. Böylece ABD hükümetinde daha önce hiç görülmemiş girişimci bir yaklaşım oluşturulacak. 

Hükümet Verimliliği Bakanı, Beyaz Saray ile Yönetim ve Bütçe Ofisi ile işbirliği içerisinde çalışacak.

Elon Musk DOGE Nedir?

Elon Musk DOGE Nedir?

Department of Government Efficiency (DOGE) Hükümet Verimliliği Bakanlığı'nın kısaltmasıdır. 

Trump, yaptığı açıklamada DOGE hedeflerinin uzun süredir olduğunu ve bu planın 'Manhattan Projesi' haline geleceğini belirtti.

Musk ve ortağı Ramaswamy'nin, yıllık 6,5 trilyon dolarlık hükümet harcamalarını azaltacağı, ABD ekonomisini özgürleştirmek adına çalışacağı belirtiliyor.

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