Elon Musk Bakan mı Oldu? Hükümet Verimliliği Bakanı Ne İş Yapar?

ABD, 5 Kasım'da yeni başkanını belirlemek üzere sandık başına gitti. Yeni başkan seçilen Donald Trump'ın en büyük destekçisi ise ünlü iş insanı Elon Musk olmuştu. Elon Musk'ın seçim sonrasında bakanlık görevine getirileceği söyleniyordu. Beklenen oldu, Elon Musk'ın yeni görevi Donald Trump tarafından açıklandı. Trump, Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin aynı göreve getirildiğini açıkladı.

Peki Elon Musk bakan mı oldu, ne bakanı oldu?