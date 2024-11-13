Yeni Liste Ortaya Çıktı! Markalar İfşa Oldu: İki Ünlü Markanın Balları Sahte Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan yeni firmaları ifşa etti. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Taklit ve tağşiş yapan firmaların açıkladığın listeye 12 Kasım'da iki yeni firma daha eklendi. Zincir marketlerde de satılan firmalara ait ballarda taklit ve tağşiş tespit edildi. Dün açıklanan listede, kıyma diye at ve eşek eti, döner yerine dil, kaşar peyniri yerine yağ, zeytinyağı yerine ise tohum yağı yedirdikleri ortaya çıkmıştı.