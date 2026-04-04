Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme’ ve ‘suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olma, ‘rüşvet’, ‘suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve imar kirliliğine neden olma’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve tutuklu bulunan eski Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem’in de aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 57 kişi gözaltına alınmıştı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile eşi, kızı ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 57 şüphelinin Cumhuriyet savcılığınca ifadeleri alındı.

Bursa'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki 3 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.