Popstar'da Tartışma Yaşayan Deniz Seki ve Bayhan, Survivor'da Yüzleşecek

Esra Demirci - TV Editörü
04.04.2026 - 09:52

Survivor 2026'nın birleşme partisinde tam 23 yıldır ertelenen bir yüzleşme yaşanacak. Birleşme partisine gelecek sanatçıları açıklayan Acun Ilıcalı, Bayhan'ın bir dönem büyük tartışma yaşadığı Deniz Seki'yi konuk olarak alacağını duyurdu. Bayhan ve Deniz Seki'nin geç kalan yüzleşmesi, Survivor'ın yeni bölümünde yayınlanacak.

Acun Ilıcalı, Survivor'da Bayhan'a büyük bir sürpriz yaptı.

Birleşme partisi için gelecek konuk sanatçıları açıklayan Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Burak Kut'un yanı sıra Deniz Seki'nin yarışmaya geleceğini duyurdu. 2003 yılında yayınlanan ve Bayhan'ın yarışmacı olduğu Popstar'da jüri olan Deniz Seki, o dönem Bayhan'la büyük tartışma yaşamış ve 'Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. Bir popstarda olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz.' sözleriyle gündem yaratmıştı. 23 yıldır unutamadığımız olayda buzlar sonunda eriyor. Deniz Seki ve Bayhan, yıllar sonra Survivor'da bir araya gelerek yüzleşecek.

Bayhan ve Deniz Seki'nin 2003 yılında Popstar'da yaşadığı olayın detayları:

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
