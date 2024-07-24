Karma Tıkır Tıkır İşledi: Bir Döneme Damga Vuran Deniz Seki ve Bayhan Tartışmasının Derinlerine İniyoruz!
Karma Tıkır Tıkır İşledi: Bir Döneme Damga Vuran Deniz Seki ve Bayhan Tartışmasının Derinlerine İniyoruz!
Takvim 2003 yılını gösterdiğinde dönemine damga vuran yarışma programlarından biri olan 'Popstar Alaturka'nın en dikkat çeken yarışmacılarından bir tanesi şüphesiz ki Bayhan Gürhan'dı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ercan Saatçi, Armağan Çağlayan ve Deniz Seki'nin jüri koltuğunda oturduğu yarışmada kendine özgü tarzı ile dikkat çeken Bayhan, kısa sürede pek çok kişinin sevgisini kazanırken hayat hikayesiyle de öne çıkmıştı hatırlarsanız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Her şeyin başlangıcı da o hikaye olmuştu! Aile arasında cinayete karışan ünlü isim 5 yıl hapis yatmış daha sonra ise hırsızlık ve bıçaklama gibi çeşitli suçlardan hüküm giymişti.
Bayhan'ın hayat hikayesi jüri tarafından da dikkat çekince tartışmanın ve daha sonrasında yaşanacak olayların fitilini ateşleyen Deniz Seki'nin açıklamaları da gelmişti tabii.
Deniz Seki, Bayhan için "Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Türkiye Popstar yarışması, Türkiye şefkat ve kucak açma yarışması değil. "Bir popstar da olması gereken kriterleri biliyoruz ama asla olmaması gereken bir şey var. Bir popstar cinayet işleyemez. Hapse giren adamdan sanatçı olmaz. Bunları toplumdan aforoz etmeliyiz." açıklamalarında bulunmuş ve Seki'nin açıklamaları seyirciden çok tepki alınca ünlü isim aynı gece yarışmanın jüri üyeliğinden ayrılmıştı.
Deniz Seki, programdan ayrıldıktan 6 yıl sonra ise İstanbul jandarmasının başlattığı soruşturmaya takılmış ve uyuşturucu nedeniyle 218 gün hapise mahkum edilmişti. Daha sonra tutuksuz yargılanan Deniz Seki, 2015 yılında sonuçlanan davada uyuşturucu temin etmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Esenyurt'ta saklandığı evde yakalanan ve gözaltına alınan Seki, 2.5 sene hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
O sırada Bayhan'ın konserinde açtığı "Deniz Seki için özgürlük" pankartları da olay olmuştu tabii 👇🏻
Deniz Seki'nin tahliyesinden 1 yıl sonra bir etkinlikte karşılaşan Bayhan ve Deniz Seki, birbirlerine sarılarak sonunda barış imzalamışlardı.
Yıllar sonra tarihler 2017'yi gösterdiğinde ise Kıbrıs Savoy Ottoman Otel’de sahneye çıkan Deniz Seki'ye eski bir dosttan çelenk gelmişti. Çelenkin sahibi Deniz Seki'nin yıllar önce "aforoz edilmeli" dediği Bayhan'dı tabii ki ve çelenkin üzerindeki notta “Kader arkadaşım Deniz ablacığım. Çok geçmiş olsun. Daha nice bayramlar senin olsun.” yazıyordu.
Deniz Seki ise Bayhan'ın çiçeğine karşılık "Biz Bayhan'la çok oldu helalleşeli, ne güzel bir jest yapmış kendince sağ olsun Bayhan kardeşim. Yolu açık ömrü uzun şansı bol olsun. Ben çiçeği göremedim gazetelerden sayenizde öğrendim. İyi Bayramlar olsun Bayhan'a ailesine ve tüm Bayhan severlere. Zaten Bayram ne demek ? Gönül almak sevdiklerini yüceltmek ve kırılan kalpleri iki tatlı dille tamir etmek. O zaman gönüllerdeki bayram asıl bayram yeri oluyor çünkü" açıklamalarında bulunmuştu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın