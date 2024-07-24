Fransız Hayvan Hakları Savunucusu Brigitte Bardot'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sokak Hayvanları Çağrısı!
Fransız Hayvan Hakları Savunucusu Brigitte Bardot'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Sokak Hayvanları Çağrısı!
Ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup yazarak sokak köpekleriyle ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için çağrıda bulundu.
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Dünyaca ünlü Fransız aktris ve hayvan hakları savunucusu Brigitte Bardot, Türkiye'deki sokak hayvanlarıyla ilgili kanun teklifinin geri çekilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mektup yazdı.
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Brigitte Bardot Vakfı'nın kurucusu olan 89 yaşındaki ünlü isim, Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektupta "Türkiye'nin en sadık dostlarımız olan bu duyarlı varlıklara karşı acımasızlığından ötürü kötülenecek ve eleştirilecek bir ülke hâline gelmesine izin vermeyin" ifadelerine yer verdi.
AFP haber ajansının ulaştığı mektupta Bardot'un Türkiye'deki sokak kedileri ve köpeklerinin şu ana dek "halkla uyum içinde" yaşadığını anlattığı da belirtildi.
Bardot, 2012 yılında Türkiye'deki Hayvanları Koruma Kanun Tasarısı çerçevesinde hayvanların toplanması ve "doğal parklara" sevkiyatı konusundaki düzenlemeden duyduğu endişeyi bildirmek için dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e de mektup yazmıştı.
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