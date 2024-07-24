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Icardi'yi Terk Ettikten Sonra Tatile Çıkan Wanda Nara'nın "Sevdiğim Her Şeye Sahibim" Paylaşımı Topa Tutuldu!

Icardi'yi Terk Ettikten Sonra Tatile Çıkan Wanda Nara'nın "Sevdiğim Her Şeye Sahibim" Paylaşımı Topa Tutuldu!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
24.07.2024 - 09:44

Geçtiğimiz haftalarda Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Icardi ile ayrıldığını açıklayan Wanda Nara'nın 'sevdiğim her şeye sahibim' paylaşımı topa tutuldu.

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Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddiası ortalığı epey karıştırmıştı.

Hatırlarsanız geçtiğimiz günlerde Wanda Nara'nın Galatasaray'ın yıldızı Icardi'ye boşanma davası açtığı iddiası ortalığı epey karıştırmıştı.

Daha sonra Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları ile ayrılığı resmen doğrulayarak herkesi şaşırtmıştı.

Daha sonra Wanda Nara, "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı." açıklamaları ile ayrılığı resmen doğrulayarak herkesi şaşırtmıştı.

Ayrılığın ardından Icardi, üzgün ve düşünceli tavırları ile antrenmanlara devam ederken Wanda Nara Brezilya tatiline çıktı!

Ayrılığın ardından Icardi, üzgün ve düşünceli tavırları ile antrenmanlara devam ederken Wanda Nara Brezilya tatiline çıktı!

Tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Wanda Nara'nın son paylaşımına düştüğü "Sevdiğim her şeye sahibim" notu ise Icardi'ye gönderme olarak yorumlandı.

Tatil pozlarını paylaşmayı ihmal etmeyen Wanda Nara'nın son paylaşımına düştüğü "Sevdiğim her şeye sahibim" notu ise Icardi'ye gönderme olarak yorumlandı.

Keyfi yerinde gibi görünen Wanda Nara'nın tatil pozları Icardi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

Keyfi yerinde gibi görünen Wanda Nara'nın tatil pozları Icardi hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
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Gelin, Nara'nın tatil pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

Gelin, Nara'nın tatil pozlarına kim ne demiş birlikte bakalım 👇🏻

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