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Geçtiğimiz Aylarda Dünyaevine Giren Melisa Aslı Pamuk Eşi Yusuf Yazıcı'nın Memleketine El Öpmeye Gitti!

Geçtiğimiz Aylarda Dünyaevine Giren Melisa Aslı Pamuk Eşi Yusuf Yazıcı'nın Memleketine El Öpmeye Gitti!

Beyza
Beyza - Onedio İçerik Editörü
23.07.2024 - 21:34

2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlayan Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı geçtiğimiz aylarda dünyaevine girmişti. Ünlü isim eşi Yazıcı'nın memleketine aile ziyaretine gitti.

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Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamış, birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile de ilişkilerini resmileştirmişlerdi.

Melisa Aslı Pamuk ve Yusuf Yazıcı çifti 2023 yılının yaz ayında aşk yaşamaya başlamış, birlikte yaptıkları sosyal medya paylaşımı ile de ilişkilerini resmileştirmişlerdi.

Sosyal medya paylaşımlarında mutlulukları gözlerinden okunan çiftimizin kısa bir süre içerisinde ise evlilik haberlerini duymuştuk!

Sosyal medya paylaşımlarında mutlulukları gözlerinden okunan çiftimizin kısa bir süre içerisinde ise evlilik haberlerini duymuştuk!

Gelinliği önce bulanık olan sonra netleşen Aslı Pamuk, bu kez de eşinin memleketine gitti!

Gelinliği önce bulanık olan sonra netleşen Aslı Pamuk, bu kez de eşinin memleketine gitti!

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon Çaykara'dan pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk, Trabzon Çaykara'dan pozlarını paylaşmayı da ihmal etmedi.

Herkesin gönlünü çalmayı başaran Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın ailesinin de kalbini şimdiden çalması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.

Herkesin gönlünü çalmayı başaran Aslı Pamuk, eşi Yusuf Yazıcı'nın ailesinin de kalbini şimdiden çalması sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.
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