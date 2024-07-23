Güvenlikleri Aşarak Sahneye Atladı: Korku Dolu Anlar Yaşayan Hadise Performansına Ara Vermeden Devam Etti
Güvenlikleri Aşarak Sahneye Atladı: Korku Dolu Anlar Yaşayan Hadise Performansına Ara Vermeden Devam Etti
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Pop dünyasının sevilen isimlerinden biri olan Hadise, hem şarkıları hem sahne şovları hem de cesur tarzı ile magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri biliyorsunuz ki.
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Sahne kostümleri ve şovları nedeniyle bazen çok eleştirilen Hadise, tüm eleştirilere kulaklarını kapatarak her sahnesinde izleyenleri büyülemeye devam ediyor.
Son olarak Bodrum'da sahne alan ünlü şarkıcı bu kez sahne şovları ile değil yaşadığı korku dolu anlar ile gündeme geldi.
Hadise ile fotoğraf çekilmek isteyen bir izleyici, güvenlikleri aşarak sahneye atlayınca başta Hadise olmak üzere herkes paniğe kapıldı.
Güvenliklerin hemen müdahale ettiği izleyici sahneden indirilirken omzundan darbe alan Hadise ise kendini hemen toparlayarak performansına devam etti.
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İşte o anlar 👇🏻
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