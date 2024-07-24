Yeni Sevgilisi Elit Andaç Çam ile Konsere Giden Bülent Emrah Parlak Eski Eşi Burcu Gönder'le Karşılaştı!
Yeni Sevgilisi Elit Andaç Çam ile Konsere Giden Bülent Emrah Parlak Eski Eşi Burcu Gönder'le Karşılaştı!
Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen iki oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 2015 yılında dünyaevine girip, 2020'de boşanmıştı. Şimdilerde Elit Andaç Çam ile ilişki yaşayan Parlak, sevgilisiyle gittiği konserde eski eşiyle karşılaştı.
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Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen iki oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder'i mutlaka tanıyorsunuzdur. Ünlü ikili 2015 yılında dünyaevine girmiş 2020 yılında ise ilişkilerini sonlandırmışlardı hatırlarsanız.
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Şimdilerde Bahar dizisinde Demet Evgar'ın canlandırdığı "Bahar"ın biricik dostu "Çağla"ya hayat veren Elit Andaç Çam ile birlikte olan Parlak, geçtiğimiz aylarda Çam ile öpüşürken görüntülenmişti.
O dönem 2019 yılında evlendiği Aziz Caner İnan ile boşanma döneminde olan Çam, çıkan görüntülerden sonra 4 yıllık evliliğini tek celsede sonlandırmış ve Parlak ile olan ilişkisine devam etmişti.
İlişkilerini "Her şey güzel her şey yolunda keyfimiz yerinde" cümleleriyle anlatan çift geçtiğimiz günlerde Yasemin Sakallıoğlu'nun gösterisine de birlikte gitti.
Sakallıoğlu'nun gösterisine yeni sevgilisiyle katılan Bülent Parlak, eski eşi Burcu Gönder ile de aynı gösteride karşılaştı. Burcu Gönder, kendisine Bülent Parlak hakkında sorulan sorulara ise "selamlaştık" yanıtını verdi.
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