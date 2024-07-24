Yeni Sevgilisi Elit Andaç Çam ile Konsere Giden Bülent Emrah Parlak Eski Eşi Burcu Gönder'le Karşılaştı!

Çok Güzel Hareketler Bunlar'ın sevilen iki oyuncusu Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder 2015 yılında dünyaevine girip, 2020'de boşanmıştı. Şimdilerde Elit Andaç Çam ile ilişki yaşayan Parlak, sevgilisiyle gittiği konserde eski eşiyle karşılaştı.