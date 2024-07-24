'Yer Yok' Diyip Geri Çevirdiler: Hande Ataizi, Bodrum'da Gittiği Bir Otelde Kapıda Kaldı!
'Yer Yok' Diyip Geri Çevirdiler: Hande Ataizi, Bodrum'da Gittiği Bir Otelde Kapıda Kaldı!
Müge Dağıstanlı'nın haberine göre ünlü oyuncu Hande Ataizi, Bodrum'da gittiği bir otelde kapıda kaldı!
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Ruhsar karakteri ile hafızalarımızda yer edinen ünlü oyuncu Hande Ataizi'ni mutlaka tanıyorsunuzdur. Son olarak Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinde 'Savcı Süreyya Uyar' karakteri ile ekranlarda boy gösteren Hande Ataizi, sadece kariyeri ile değil güzelliği ile de sık sık magazin gündeminin konuşulan isimlerinden bir tanesi.
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Geçtiğimiz ay Amerika'ya giderek yaptırdığı yüz gerdirme operasyonuyla gündeme gelen ünlü oyuncu şimdilerde Bodrum'da tatilin tadını çıkarıyor.
Geçtiğimiz saatlerde ünlü oyuncu hakkında ortaya atılan iddia ise herkesi şaşırttı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Bodrumda tatil yapan Hande Ataizi, Bodrum'da gittiği bir otelde kapıda kaldı!
Dağıstanlı'nın haberine göre Hande Ataizi, gittiği otel restoranından "yerimiz yok" denilerek geri çevrildi. Hiç tepki vermeyen Ataizi ise "tamam" diyerek oradan uzaklaştı.
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