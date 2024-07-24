Bir Twitter Kullanıcısının Bahar Candan'ın Kendisini Tehdit Ettiğini Anlattığı Hikayesi Olay Oldu!
Bir Twitter Kullanıcısının Bahar Candan'ın Kendisini Tehdit Ettiğini Anlattığı Hikayesi Olay Oldu!
@salim_degerli isimli sosyal medya kullanıcısının Bahar Candan'ın kendisini yıllar önce tehdit ettiğini anlattığı hikaye olay oldu!
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Nihal ve Bahar Candan, İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanınan ve hayatımıza giren isimlerden biri olmuştu hatırlarsanız. Hukuk okuyan kardeşler yarışmadan sonra kariyerlerine influencer olarak devam etmeye karar vermişler ve paylaşımlarıyla sık sık magazin dünyasında konuşulmuşlardı.
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Daha sonra Candan kardeşler, Kasım ayında Dilan Polat ve Engin Polat ikilisinin tutuklanmasının ardından cezaevine girmişlerdi. İki farklı suçtan haklarında tutuklama emri çıkan kardeşler hala cezaevindeydi ki aneroksiya olduğu ve 37 kiloya kadar düştüğü öğrenilen Nihal Candan tahliye edilmişti.
Hala cezaevinde olan Bahar Candan, geçtiğimiz saatlerde @salim_degerli isimli sosyal medya kullanıcısının anlattığı hikaye ile yeniden gündeme geldi.
"bahar candan ve avukati daha yasim kücücükken nasil beni tehdit etti anlatayim" diyen kullanıcı başladı anlatmaya. Gelin hikayeye birlikte bakalım!
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