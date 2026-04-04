İstanbul Valiliği’nden Belediyelere Sokak Köpekleri Talimatı: Mayıs Sonuna Kadar Toplanacak!

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 10:50

İstanbul Valiliği’nden sokak hayvanlarına yönelik yeni talimat geldi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı yazı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve 39 ilçe belediyesine gönderildi. Yazıda sahipsiz köpeklerin Mayıs ayı sonuna kadar toplanması istendi. Kararın dayanağı olarak 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve yeni yönetmelik gösterildi.

Kaynak: Burak Doğan

Yerel yönetimlere Mayıs sonuna kadar süre verildi

İstanbul Valisi Davut Gül imzasıyla gönderilen talimatta, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 30 Temmuz 2024 tarihinde yürürlüğe giren değişikliklerine dikkat çekildi. Ayrıca 13 Aralık 2024 tarihli Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği hatırlatıldı. Yapılan düzenlemelerle sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplanarak bakımevlerine götürülmesi hükmünün açık şekilde yer aldığı belirtildi.

Talimata buradan ulaşabilirsiniz:

'5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 30.07.2024 tarihinde ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği 13.12.2024 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup yapılan değişikliklerle beraber mevzuatta, sahipsiz hayvanların yerel yönetimler tarafından toplatılarak, hayvan bakımevlerine nakledilmesi hükümlerine yer verilmiştir.

Hayvanları Koruma Kanunu'nun 6. maddesinde; 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine götürülmesi zorunludur.' hükmü ve Hayvanların Korunması Hakkında Uygulama Yönetmeliği'nin 'Yerel Yönetimlerin Görev ve Sorumlulukları' başlıklı 7. maddesi (a) bendinde; 'Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanları 5199 sayılı Kanun hükümlerince toplatmak suretiyle çalışma izni alarak kurmuş oldukları hayvan bakımevlerine getirmek.' hükmü gereği bu görev yerel yönetimlere verilmiştir.

İlimizde bazı bölgelerde sürü halinde dolaşan köpekler vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine karşı tehdit oluşturmakta, zaman zaman ulusal basına da yansıyan olaylarda, sahipsiz köpeklerin saldırıları sonucu yaralanan vatandaşlarımız olmaktadır.

Belediye ve ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilen toplantılarda yapılan değerlendirmelerde; mevzuatta yer alan sahipsiz köpeklerin toplatılma faaliyetlerinin yavaş bir şekilde ilerlediği, bakımevi kapasitesi dolmaya başlayan belediyelere de, yeni doğal yaşam alanlarının yapılması maksadıyla yer tahsisleri yapılmasına rağmen inşaat faaliyetlerine başlanılmadığı görülmektedir.

Mevzuat çerçevesinde belirtilen, yerel yönetimlerin sorumluluğundaki işlemlerle ilgili faaliyetlerin hızlandırılarak, Mayıs ayı sonuna kadar ilçelerinizdeki sahipsiz köpek popülasyonunun kontrol altına alınması, görevlerini ihmal eden yerel yönetimlerle ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunularak adli sürecin başlatılacağı hususunda,

Gereğini rica ederim.'

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
