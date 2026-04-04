article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ankara'da Özel Halk Otobüsü Üst Geçide Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Ankara'da Özel Halk Otobüsü Üst Geçide Çarptı: Ölü ve Yaralılar Var

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 10:35

Ankara-İstanbul kara yolu Kahramankazan ilçesi Saray mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı.

Ankara'da halk otobüsü kaza yaptı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde özel halk otobüsünün üst geçide çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında dört kişi hayatın kaybetti, 13 kişi yaralandı. 

Ankara-Kızılcahamam seferini gerçekleştiren özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, yaya üst geçidinin ayağına çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, çevredeki hastanelere sevk edildi. 

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
58
9
8
2
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın