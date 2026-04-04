Van ve Çevre İllerde Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.04.2026 - 09:06

Van ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğü 5.2 olarak açıkladı. Deprem, saat 08.52'de meydana geldi.

AFAD, depremin ardından açıklamada bulundu.

Van'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadı.

AFADVan ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de büyüklüğü 5.2 olan bir deprem meydana geldiğini aktardı. Deprem, Van ve çevre illerde hissedildi.

Depremin ardından olumsuz bir durum yaşanmadığı aktarıldı. AFAD, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

'Van ilimizin Tuşba ilçesinde saat 08.52’de meydana gelen ve Van, Ağrı, Bitlis, Iğdır, Hakkari illerimizde de hissedilen 5.2 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır.

Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.

Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.'

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
