Estetik Ameliyatı Sonrası Hayatı Kâbusa Döndü: Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
Estetik Ameliyatı Sonrası Hayatı Kâbusa Döndü: Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı
Estetik ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü. Göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı başına dert oldu. Ankara'daki bir özel hastanede estetik ameliyatı olduktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan kadın, ameliyatını yapan kişinin gerçek doktor olmadığını ve sahte diploma kullandığını iddia etti. 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen kadın, ''Yaptığım araştırmada kendisinin doktor olmadığını öğrendim. Diplomasını sorgulattım. Üniversite böyle bir doktorunun olmadığını, böyle bir mezun vermediklerini söyledi. Bununla ilgili savcılığa suç duyurularında bulundum' dedi.
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Güzelleşmek isterken başına gelmeyen kalmadı.
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Ankara'da yaşayan 38 yaşındaki B.K., iddiaya göre, kendisini plastik cerrah olarak tanıtan V.K. tarafından 2021 yılında Keçiören'deki özel bir hastanede göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı oldu.
Ameliyat sonrası ağrıları bir türlü geçmeyen ve vücudunda enfeksiyonlar oluşan B.K., doktor V.K'den şüphelendi. Kliniğe gittiği esnada ameliyatını yapan doktorun diplomasını fotoğraflayan B.K., diplomanın üzerinde yazan üniversiteye başvurdu. Gerçekler ise böylelikle ortaya çıktı.
Üniversite diplomanın sahte olduğu söyledi. Bunun üzerine kurumlarla da iletişime geçen V.K., kayıtlarda böyle bir doktorun olmadığını öğrendi. Sahte doktor tarafından ameliyat edildiğini öğrenen kadın soluğu savcılıkta aldı. Mağdur B.K., sahte doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. 3 sene önce açılan dosya yeterli delil olmadığı gerekçesiyle kapatılırken, olayın peşini bırakmayan B.K., avukatı ile birlikte topladığı yeni delillerle yeniden suç duyurusunda bulundu.
Ameliyat sonrası psikolojisinin bozulduğunu söyleyen B.K., sorumluların en ağır cezayla yargılanmasını istedi. Yaşadıklarını anlatan mağdur B.K., “2021 yılında bir ameliyat olmaya karar verdim. Hemşire bir arkadaşımın aracılığıyla bir kliniğe gittim. Doktorla konuşmam neticesinde, Ankara'nın bilinen hastanelerinden birinde ameliyathane kiralayarak orada ameliyat yapıldığını öğrendim. Maddi detayları görüştüm ve ameliyat tarihime karar verildi" dedi.
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''Yaptığım araştırmada kendisinin doktor olmadığını öğrendim'' diyen B.K. sözlerine şöyle devam etti: ''Hem Sağlık Bakanlığına hem de Tabipler Birliğine ulaştım. Klinik olarak kullandığı yerde drenlerimi (Dren, ameliyat sonrası vücutta biriken kan, sıvı veya havayı dışarı atmak için kullanılan ince bir tüp) çıkarttı. O drenlerimi çıkarttığında diplomasını gördüm ve şüphelendiğim için fotoğrafını çektim. Diplomasını sorgulattım. Üniversite böyle bir doktorunun olmadığını, böyle bir mezun vermediklerini söyledi. Bununla ilgili savcılığa suç duyurularında bulundum."
Olaya ilişkin görüntüler:
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