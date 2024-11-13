Estetik Ameliyatı Sonrası Hayatı Kâbusa Döndü: Gerçek Sonradan Ortaya Çıktı

Estetik ameliyatı sonrası hayatı kâbusa döndü. Göğüs silikonu ve karın gerdirme ameliyatı başına dert oldu. Ankara'daki bir özel hastanede estetik ameliyatı olduktan sonra sağlık problemleri yaşamaya başlayan kadın, ameliyatını yapan kişinin gerçek doktor olmadığını ve sahte diploma kullandığını iddia etti. 3 yıldır hukuk mücadelesi verdiğini söyleyen kadın, ''Yaptığım araştırmada kendisinin doktor olmadığını öğrendim. Diplomasını sorgulattım. Üniversite böyle bir doktorunun olmadığını, böyle bir mezun vermediklerini söyledi. Bununla ilgili savcılığa suç duyurularında bulundum' dedi.