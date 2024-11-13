onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
28 Bin Kişiyi Mağdur Etmişti: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u Satışa Çıkarıldı

28 Bin Kişiyi Mağdur Etmişti: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u Satışa Çıkarıldı

bayrampaşa Otel
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
13.11.2024 - 13:27

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold projesi, iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Fadıl Akgündüz aleyhinde açılan davalarda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.

İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.

Proje 2014 yılında kaderine terk edildi. Fadıl Akgündüz ise dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015’te tutuklandı. Böylelikle büyük umutlarla başlayan projenin sonu kötü bitmiş oldu.

Proje 2014 yılında kaderine terk edildi. Fadıl Akgündüz ise dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015’te tutuklandı. Böylelikle büyük umutlarla başlayan projenin sonu kötü bitmiş oldu.

Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. 28 Nisan 2023 yılında davanın sonuna gelindi ve devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. 28 Nisan 2023 yılında davanın sonuna gelindi ve devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası verildi.

Hayal kırıklığı olan proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Mağdurların bir kısmı bir araya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu.

Hayal kırıklığı olan proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Mağdurların bir kısmı bir araya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu.

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “Mağdurlar olarak biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.

Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “Mağdurlar olarak biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Son olarak projenin tüm yetkileri mağdurların yer aldığı İflas Masası’na geçti. 30 dönüm arazi üzerinde inşaa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.

Son olarak projenin tüm yetkileri mağdurların yer aldığı İflas Masası’na geçti. 30 dönüm arazi üzerinde inşaa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın