28 Bin Kişiyi Mağdur Etmişti: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u Satışa Çıkarıldı

Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold projesi, iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Fadıl Akgündüz aleyhinde açılan davalarda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.