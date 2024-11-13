28 Bin Kişiyi Mağdur Etmişti: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u Satışa Çıkarıldı
28 Bin Kişiyi Mağdur Etmişti: Jet Fadıl’ın Caprice Gold’u Satışa Çıkarıldı
Kamuoyunda “Jet Fadıl” olarak bilinen Fadıl Akgündüz'ün Caprice Gold projesi, iflas masası tarafından satışa çıkarıldı. 30 dönüm arazi üzerindeki, 150 bin metrekare kapalı alana sahip, 27 katlı bina için 350 milyon dolar isteniyor. Fadıl Akgündüz aleyhinde açılan davalarda 2 bin 504 yıl hapis ve 12 milyon 20 bin lira adli para cezasına çarptırılmıştı. Proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.
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İstanbul'un ilçesi Bayrampaşa'da Fadıl Akgündüz tarafından 2010 yılında devre mülk ve otel projesi olarak yapımına başlanan ancak bir türlü tamamlanamayan Caprice Gold İflas masası tarafından satışa çıkarıldı.
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Proje 2014 yılında kaderine terk edildi. Fadıl Akgündüz ise dolandırıcılık suçlamasıyla Aralık 2015’te tutuklandı. Böylelikle büyük umutlarla başlayan projenin sonu kötü bitmiş oldu.
Akgündüz ve akrabalarının da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkında dolandırıcılık soruşturması başlatıldı. 28 Nisan 2023 yılında davanın sonuna gelindi ve devre mülk satışı yapılan 614 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla Fadıl Akgündüz'e 2 bin 504 yıl hapis cezası ve 12 milyon 20 bin lira para cezası verildi.
Hayal kırıklığı olan proje, arkasında 28 bin 130 mağdur bıraktı. Mağdurların bir kısmı bir araya gelerek Caprice Gold Mağdurları Derneği'ni kurdu.
Caprice Gold Mağdurları Derneği Başkanı Talip Metehanoğlu, “Mağdurlar olarak biz elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. 28 bin mağduru var ama müracaat eden bize 3 bin kişi. Şu anda 8-9 milyar alacak çıkmış oldu. 350 milyon dolar istiyoruz. Bu para talebe göre olacak” dedi.
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Son olarak projenin tüm yetkileri mağdurların yer aldığı İflas Masası’na geçti. 30 dönüm arazi üzerinde inşaa edilen 27 katlı, 150 bin metrekare kapalı alana sahip Caprice Gold Otel ve Devremülk projesi 350 milyon dolardan satışa çıkarıldı.
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