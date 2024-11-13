Ev Hapsi Verilen Serdar Ortaç'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Ev Hapsi Verilen Serdar Ortaç'ın İfadesi Ortaya Çıktı
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Serdar Ortaç'ın ifadesi ortaya çıktı. Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre; Serdar Ortaç'ın ifadesinde 'Topluma kötü örnek olduğum için çok üzülüyorum. Bunu belirtmek istiyorum. Bu olay sebebiyle çok üzgünüm' dediği görüldü.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan ve hakkında ev hapsi kararı verilen şarkıcı Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifade ortaya çıktı.
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, savcılıkta verdiği ifadede, kumardan nefret ettiğini açıkladı.
Sosyal medyada yayılan videolardaki kişileri nereden ve ne zamandır tanıdığı sorusuna Ortaç, "Bana isimlerini sorduğunuz, videolarda geçen iki şahsı otel açılışı sebebiyle Malta'ya davet sebebiyle tanıdım. Bu şahıslarla önceye dayalı herhangi bir tanışıklığım yoktur. Bildiğim kadarıyla videolarda geçen diğer kişi olan Mehmet Ali Erbil'in de bu şahıslarla önceye dayalı tanışıklığı yoktur. Oraya sadece otel ve restoran açılışı için davet üzerine gittim" diyerek yanıt verdi.
"Ben hatta 'iş bağladım ve konser verebileceğim' diye sevinirken olay, hiç hesapta yokken bahis konusuna döndü. Bir anda canlı yayın açtılar'' diyen Ortaç sözlerine şöyle devam etti: ''Ekranda maç vardı. 'Kaç kaç biter' diye sordular. Mehmet Ali Erbil de 'üst biter' (maçta 3 veya daha fazla gol olması) şeklinde söylemlerde bulundu. Beni bu videolardan sonra Ünal isimli şahıs birkaç kez aradı. Beni yine beraber yayın yapmak için çağırdı. Hatta bana miktar konuşulmamakla birlikte para da teklif etti. Ancak ben soruşturmaya konu video yayınlandıktan sonra çevremden aldığım tepkiler doğrultusunda, durumu anladım ve bu şahısların sonraki tekliflerini reddettim."
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Savcılık sorgusunda Ortaç'a videolarda ifade ettiği sohbet dökümü de gösterildi. İşte o diyaloglar:
Savcılıkta bu videonun dökümü gösterildikten sonra Ortaç, "Bu gösterdiğiniz konuşmalar doğrudur. Ancak ben bu videoya hiç bu açıdan bakmamıştım. Ev içerisinde çekilen normal bir video gibiydi. Ben beni tanıyan bilen herkesin bildiği üzere kumar oynadığım ve geçmişte bu sebeple çok sıkıntı çektiğim bilinmektedir. Ben, kumardan mevcut durumda nefret etmekteyim. Ne kadar kötü bir bağımlılık olduğunu biliyorum. Yani, demem o ki, bu derece mağdur birisi olarak bilinçli ve isteyerek herhangi bir yasa dışı bahis, kumar organizasyonuna ya da teşvik edici hususlara imkan tanımayacağım anlaşılmalıdır. Farkında olmadan ve istemeden topluma kötü örnek olduysam özür dilerim. Binlerce kez özür dilerim" dedi.
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