Ev Hapsi Verilen Serdar Ortaç'ın İfadesi Ortaya Çıktı

Serdar Ortaç: Her önüne gelen kumarbaz olmuş. Bir ikincisi aynı senin gibi ikincisi ortalıkta dede, dede deyip duruyorlar. Nedir bu dede anlayamadım ama demek ki buymuş.

Ünal Orhan: Abi dede bu.

S.O.: Niye dede diyorlar çünkü herif yaşlı diye.

Ü.O.: Aynen öyle abi bi de bu yakışıklı Yunan tanrısı Zeus.

S.O.: Hayatında kazandın mı?

Ü.O.: Bu oyundan kazandım ama daha fazlasını verdim ona.

S.O.: Peki ertesi heh verdim mi diye.

Ü.O: Evet daha fazlasını verdim.

S.O: Bas, az bas.

Ü.O.: Abi şuradan şöyle.

S.O.: Oğlum az bas.

Ü.O: 250 lira abi. 20 bin liralık satın alalım o zaman olur mu abi?

S.O.: Allah'ım.

Ü.O: Gelirse bunun kazancını da dağıtalım. 20 bin üstünü ama.

S.O: Valla, işte senin yaşında böyleydim aynı bu buydu.

Ü.O.: Dede yoktu ama abi değil mi?

S.O.: Tebrik ediyorum.

Ü.O: Abi şimdi x geliyor.