Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: Dört İlde Acil Kamulaştırma Kararı Verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 4 ilde acil kamulaştırma kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanın sınır ve koordinatları da değiştirildi.