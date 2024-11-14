Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: Dört İlde Acil Kamulaştırma Kararı Verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstedi: Dört İlde Acil Kamulaştırma Kararı Verildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. 4 ilde acil kamulaştırma kararı alındı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karar göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazların enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla acele kamulaştırılmasına karar verildi. Ayrıca Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ne ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanın sınır ve koordinatları da değiştirildi.
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Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Çankırı, Gaziantep, Hatay ve Konya'daki bazı taşınmazlar enerji nakil hatlarının yapımı amacıyla Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi ve Türk Alman Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin Rize'nin Merkez ilçesi Fener Mahallesi'ndeki alanının sınır ve koordinatları da değiştirildi.
Söz konusu karar 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun 4'üncü maddesi kapsamında verildi.
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