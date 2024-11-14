İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın: Seferler İptal Edildi
İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın: Seferler İptal Edildi
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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Seferler, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.
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Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.
İşte o açıklama:
İşte o anlar:
Olaya ilişkin bir görüntü daha geldi:
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