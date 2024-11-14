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İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın: Seferler İptal Edildi

İstanbul'da Metro İstasyonunda Yangın: Seferler İptal Edildi

yangın Metro
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.11.2024 - 08:09

İstanbul Yenikapı metro istasyonunda yangın çıktı. Dumanların yükselmesinin ardından yolcular dışarı çıkartıldı ve istasyon kapatıldı. Bu nedenle Yenikapı yönüne yapılan seferler durduruldu.

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İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Seferler, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcular tahliye edildi. Seferler, Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada "M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı’nın Yenikapı istasyonu geçici bir süre için işletmeye kapatılmıştır. Seferler Vezneciler-Hacıosman istasyonları arasında yapılmaktadır" denildi.

İşte o açıklama:

İşte o anlar:

Olaya ilişkin bir görüntü daha geldi:

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