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Hileli Ürün Sayısı Arttı: Kuzu Eti Yerine Tek Tırnaklı Hayvan Eti Yedirmişler

Hileli Ürün Sayısı Arttı: Kuzu Eti Yerine Tek Tırnaklı Hayvan Eti Yedirmişler

Zeytinyağı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.11.2024 - 17:43

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları açıkladı. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi. Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. Buna göre, "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün" sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Listeye yeni eklenen ürünlerde, zeytinyağında tohum yağlarının karıştırılması, eritme peynirinde koyun sütü bulunmaması, balda taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti bulundu.

Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. İşte güncellenen yeni liste:

Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi. İşte güncellenen yeni liste:
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