Hileli Ürün Sayısı Arttı: Kuzu Eti Yerine Tek Tırnaklı Hayvan Eti Yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları açıkladı. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Buna göre, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş ve değiştirilmiş ürün' sayısı 138'e, taklit-tağşiş yapıldığı kesinleşmiş ürün sayısı 751'e yükseldi. Dana ve kuzu karışık kıymada tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. Bazı ürünlerde de ilaç etken maddesi tespiti gibi çeşitli uygunsuzluklar belirlendi.