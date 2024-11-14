Fiyatı Uçtu! Yumurtaya İki Haftada Peş Peşe Zam: Tanesi 8 Lira Oldu

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın zamlarla başı dertte. Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu. Yumurta fiyatlarındaki hızlı artıştan esnaf da şikayetçi.