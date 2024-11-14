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Fiyatı Uçtu! Yumurtaya İki Haftada Peş Peşe Zam: Tanesi 8 Lira Oldu

Fiyatı Uçtu! Yumurtaya İki Haftada Peş Peşe Zam: Tanesi 8 Lira Oldu

Zam
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.11.2024 - 10:41

Kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan yumurtanın zamlarla başı dertte. Yumurta fiyatlarına 2 hafta içinde peş peşe zam geldi. Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Böylelikle yumurtanın tanesi 8 lira oldu. Yumurta fiyatlarındaki hızlı artıştan esnaf da şikayetçi.

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Yumurtaya art arda zam geldi. Bu zamlar böyle giderse yumurta kahvaltı sofrasından kaldırılacak.

Yumurtaya art arda zam geldi. Bu zamlar böyle giderse yumurta kahvaltı sofrasından kaldırılacak.

2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını yükseltti. Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı.

2 hafta içinde gelen peş peşe zamlar yumurtanın tane fiyatını yükseltti. Yumurtaya gelen iki zamla birlikte koli başına yüzde 30 zam market raflarına yansıdı.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor. Yumurta fiyatlarından tüketici kadar esnaf da dertli.

Zamdan önce 200 lira olan yumurtanın kolisi, 260 liraya yükseldi. Buna göre 1 tane yumurtanın fiyatı 8 lira ile 9 lira arasında değişiyor. Yumurta fiyatlarından tüketici kadar esnaf da dertli.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” dedi.

Esnaf Mustafa Aksoy, yumurtaya yüksek oranlarda ikinci zam geçişinin olduğunu dikkat çekerek, “Üreticilerle konuştuğumuzda devamının da gelebileceği söylüyorlar” dedi.
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