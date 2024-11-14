onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Bu Markaları Sakın Evinize Sokmayın! 4 Firma Daha İfşa Edildi: Dana/Kuzu Kıymada Kanatlı Eti Tespit Edildi

Bu Markaları Sakın Evinize Sokmayın! 4 Firma Daha İfşa Edildi: Dana/Kuzu Kıymada Kanatlı Eti Tespit Edildi

Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
14.11.2024 - 11:34

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları duyurdu. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. 4 firma daha ifşa edildi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi. Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı.

13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı.

Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.

İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:

İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın