Bu Markaları Sakın Evinize Sokmayın! 4 Firma Daha İfşa Edildi: Dana/Kuzu Kıymada Kanatlı Eti Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları duyurdu. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. 4 firma daha ifşa edildi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi. Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.