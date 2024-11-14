Bu Markaları Sakın Evinize Sokmayın! 4 Firma Daha İfşa Edildi: Dana/Kuzu Kıymada Kanatlı Eti Tespit Edildi
Bu Markaları Sakın Evinize Sokmayın! 4 Firma Daha İfşa Edildi: Dana/Kuzu Kıymada Kanatlı Eti Tespit Edildi
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada hile yapan firmaları duyurdu. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. 4 firma daha ifşa edildi. Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edildi. Isıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti bulundu.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.
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13 Kasım tarihli yeni listede ise 4 farklı marka ve ürün yer aldı.
Dana/kuzu kıymada kanatlı eti tespit edilirken, ısıl işlem görmüş piliç sucuklarda ise mekanik ayrılmış kanatlı eti kullanıldığı ortaya çıktı.
İşte bakanlığın listesine son eklenen firma ve ürünler:
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