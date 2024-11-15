18 Konseri İptal Edildi: Ev Hapsindeki Serdar Ortaç'ın Zararı Ortaya Çıktı
18 Konseri İptal Edildi: Ev Hapsindeki Serdar Ortaç'ın Zararı Ortaya Çıktı
Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, 'Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL' dedi.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.
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"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadede, kumardan nefret ettiğini söylemesi dikkat çekmişti.
Ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edilen Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar açıklandı.
'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var" dedi.
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