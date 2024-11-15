18 Konseri İptal Edildi: Ev Hapsindeki Serdar Ortaç'ın Zararı Ortaya Çıktı

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, 'Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL' dedi.