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18 Konseri İptal Edildi: Ev Hapsindeki Serdar Ortaç'ın Zararı Ortaya Çıktı

18 Konseri İptal Edildi: Ev Hapsindeki Serdar Ortaç'ın Zararı Ortaya Çıktı

Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç yasa dışı bahis
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.11.2024 - 18:33

Yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar ortaya çıktı. 'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, 'Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL' dedi. 

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin sosyal medya fenomenleri ve ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında başlatılan soruşturma sürüyor.

"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadede, kumardan nefret ettiğini söylemesi dikkat çekmişti.

"Yasa dışı bahse teşvik" suçlamasıyla gözaltına alınan Serdar Ortaç, ev hapsi şartıyla serbest bırakılmıştı. Serdar Ortaç'ın savcılıkta verdiği ifadede, kumardan nefret ettiğini söylemesi dikkat çekmişti.

Ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edilen Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar açıklandı.

Ev hapsinde olduğu için 18 konseri iptal edilen Serdar Ortaç'ın uğradığı maddi zarar açıklandı.

'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var" dedi.

'Aramızda Kalmasın' adlı magazin programının sunucusu Müge Dağıstanlı, Ortaç'ın yalnızca 1,5 aylık zararının 25 milyon TL'yi bulduğunu duyurdu. Dağıstanlı, "Serdar Ortaç'ın İstanbul ve İstanbul dışındaki Aralık sonuna kadar yapacağı 18 konseri ev hapsi nedeniyle iptal oldu.1.5 aylık zararı 25 milyon TL. Aslında dahası da var" dedi.
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