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Kadın Çalışanlara Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: İl Müdürü Görevden Alındı

Kadın Çalışanlara Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: İl Müdürü Görevden Alındı

Tunceli
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.11.2024 - 06:33

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olan S.Ö hakkında harekete geçildi. İl Müdürü S.Ö.'nün, kadın çalışanlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajlar ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Müdürü S.Ö., görevden alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talebinde bulunarak idari soruşturma başlattı. S.Ö., çalışanlara 'Şehit yakınıyım' ifadeleriyle tehditte bulundu.

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Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında skandal bir gelişme yaşandı.

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö. hakkında skandal bir gelişme yaşandı.

İl Müdürü S.Ö'nün kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıktı. S.Ö., bu durumun ortaya çıkmaması için çalışanlara baskı yaparak "Şehit yakınıyım" diyerek tehditte bulundu.

İl Müdürü S.Ö'nün kadın çalışanlarla 'yakın' mesajlaşmaları ortaya çıktı. S.Ö., bu durumun ortaya çıkmaması için çalışanlara baskı yaparak "Şehit yakınıyım" diyerek tehditte bulundu.

Bu skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talebi üzerine Bakanlık, olayın detaylarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Mesajlarda isimleri geçen kadın çalışanlar hakkında da idari soruşturma açıldı.

Bu skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü S.Ö., açığa alınarak hakkında idari soruşturma başlatıldı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu'nun talebi üzerine Bakanlık, olayın detaylarını incelemek üzere müfettiş görevlendirdi. Mesajlarda isimleri geçen kadın çalışanlar hakkında da idari soruşturma açıldı.
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