Kadın Çalışanlara Attığı Mesajlar Ortaya Çıktı: İl Müdürü Görevden Alındı

Tunceli'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olan S.Ö hakkında harekete geçildi. İl Müdürü S.Ö.'nün, kadın çalışanlarla ‘yakınlık’ kurduğu mesajlar ortaya çıktı. Bunun üzerine İl Müdürü S.Ö., görevden alındı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, konuyla ilgili olarak bakanlıktan müfettiş talebinde bulunarak idari soruşturma başlattı. S.Ö., çalışanlara 'Şehit yakınıyım' ifadeleriyle tehditte bulundu.