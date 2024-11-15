onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Güncel
AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı

Ankara Polis Silahlı Saldırı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
15.11.2024 - 22:42

Ankara'nın Çankaya ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. Olayda Sebahattin Yılmaz vurularak yaralandı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bilkent Center'da buluşan Sebahattin Yılmaz ve N.A., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Bu esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla Sebahattin Yılmaz'ı vurdu. Daha sonra saldırgan olay yerinden kaçtı.

Bilkent Center'da buluşan Sebahattin Yılmaz ve N.A., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Bu esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla Sebahattin Yılmaz'ı vurdu. Daha sonra saldırgan olay yerinden kaçtı.

AVM'de duyulan silah sesleri sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sebahattin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

AVM'de duyulan silah sesleri sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sebahattin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. ve M.Y.A., ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. ve M.Y.A., ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İşte o anlar:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın