AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı
AVM'deki Kafeye Silahlı Saldırı: 2 Kişi Tutuklandı
Ankara'nın Çankaya ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Alışveriş merkezindeki kafeye silahlı saldırı gerçekleştirildi. Duyulan silah sesleri paniğe neden oldu. Olayda Sebahattin Yılmaz vurularak yaralandı. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
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Bilkent Center'da buluşan Sebahattin Yılmaz ve N.A., alacak verecek meselesi yüzünden tartıştı. Bu esnada arka masada oturan N.A'nın kuzeni M.Y.A., silahla Sebahattin Yılmaz'ı vurdu. Daha sonra saldırgan olay yerinden kaçtı.
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AVM'de duyulan silah sesleri sonrası olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Sebahattin Yılmaz hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri olayda kullanılan silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A. ve M.Y.A., ''kasten öldürmeye teşebbüs'' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İşte o anlar:
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