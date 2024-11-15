Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı! Köfteci Yusuf Hakkında Yeni Gelişme: "Bizim İçin Süreç Tamamlandı"

Ürünlerinden domuz eti çıkan Köfteci Yusuf hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Köfteci Yusuf ile ilgili sürecin tamamlandığını duyurdu. Köfteci Yusuf markasının bakanlık tarafından korunmadığını söyleyen Bakan Yumaklı. “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır” dedi.