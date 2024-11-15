Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı! Köfteci Yusuf Hakkında Yeni Gelişme: "Bizim İçin Süreç Tamamlandı"
Köftelerinde Domuz Eti Çıkmıştı! Köfteci Yusuf Hakkında Yeni Gelişme: "Bizim İçin Süreç Tamamlandı"
Ürünlerinden domuz eti çıkan Köfteci Yusuf hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Köfteci Yusuf ile ilgili sürecin tamamlandığını duyurdu. Köfteci Yusuf markasının bakanlık tarafından korunmadığını söyleyen Bakan Yumaklı. “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır” dedi.
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Tarım ve Orman Bakanlığı, geçtiğimiz aylardan itibaren halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye başladı. Bu markalardan biri de Köfteci Yusuf oldu.
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Taklit ve tağşiş yapan firmaların açıkladığı liste neredeyse her gün günceleniyor. Yurttaşında yakından takip ettiği liste merak konusu olurken, Köfteci Yusuf hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Bakanlığın açıkladığı listede Köfteci Yusuf'un domuz eti kullanan şubesine de yer almıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda denetimlerinde ürünlerinde domuz etine rastlanıldığı iddia edilen, 280 şubeli Köfteci Yusuf, açıklama yaparak kendisini savunmuştu.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, canlı yayında yaptığı açıklamada, Köfteci Yusuf’la ilgili sürecin tamamlandığını duyurdu. Bugüne kadar 1,1 milyon denetim yapıldığını açıklayan Bakan Yumaklı, ''Bu konuda bize ulaşan her türlü bildirimi değerlendiriyoruz. Vatandaş bizim için en büyük denetçidir. Denetimlerin şeffaflığı adına artık sadece liste yayınlamakla kalmayacağız; denetim, analiz ve tespit sürecini tamamladıktan sonra uygunsuz durumu doğrudan vatandaşlarımızla paylaşacağız” dedi.
Köfteci Yusuf markasının bakanlık tarafından korunmadığına dikkat çeken Bakan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti: “Biz vatandaşımız adına firmaları denetleriz, yargı da bizi denetler. Süreç tamamlanmadan önce listeye eklenmediği için ‘bakanlık koruyor’ denildi, süreç tamamlanınca ise ‘bilerek listeye eklendi’ söylendi. En doğru bilgi, bakanlığımız tarafından verilen bilgidir. Bu konuda süreç bizim açımızdan tamamlanmıştır.”
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