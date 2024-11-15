Canan Karatay Yine HPV Aşısını Hedef Aldı: ''Sünnetli Ülkelerde Olmaz''

Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay eleştiri oklarını üzerine topladı. Prof. Dr. Canan Karatay yine HPV aşısını hedef aldı. HPV aşısına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Karatay, meme kanserinin sebebini de açıkladı. Karatay, 'Sünnetli ülkelerde HPV olmaz. Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.