Canan Karatay Yine HPV Aşısını Hedef Aldı: ''Sünnetli Ülkelerde Olmaz''
Canan Karatay Yine HPV Aşısını Hedef Aldı: ''Sünnetli Ülkelerde Olmaz''
Yaptığı açıklamalarla adından sıkça söz ettiren Prof. Dr. Canan Karatay eleştiri oklarını üzerine topladı. Prof. Dr. Canan Karatay yine HPV aşısını hedef aldı. HPV aşısına karşı olduğunu her fırsatta dile getiren Karatay, meme kanserinin sebebini de açıkladı. Karatay, 'Sünnetli ülkelerde HPV olmaz. Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.
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Prof. Dr. Canan Karatay dikkat çeken bir açıklamaya imza attı.
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Karatay, katıldığı bir televizyon programında HPV ve meme kanserine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Meme kanserinin sebebini açıklayan Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.
Erken yaşta yapılan HPV aşılarına dikkat çeken Prof. Dr. Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” dedi. Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda da uyardı.
''Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur'' diyen Karatay, sözlerine şöyle devam etti: ''Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum. Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli.”
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