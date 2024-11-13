Canan Karatay’dan Gündem Olan Dubai Çikolatası Açıklaması: “Yesinler, Hastalansınlar, Kanser Olsunlar”
Canan Karatay’dan Gündem Olan Dubai Çikolatası Açıklaması: “Yesinler, Hastalansınlar, Kanser Olsunlar”
Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan, hatta bazı sözleriyle kendi meslektaşları tarafından da eleştirilere maruz kalan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez da son günlerin favorisi konumundaki Dubai Çikolatasını değerlendirdi. Fabrikalarda üretilen her gıdanın bir zehir olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Karatay, 'Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, hastalansınlar, kanser olsunlar” dedi.
“İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı” diyen Canan Karatay, “Yapay Zeka Şeytandır” yorumuyla da gündem oldu.
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Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.
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Milyonlarca vatandaşın sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, 'Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:
"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler.”
İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."
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