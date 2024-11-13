Canan Karatay’dan Gündem Olan Dubai Çikolatası Açıklaması: “Yesinler, Hastalansınlar, Kanser Olsunlar”

Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan, hatta bazı sözleriyle kendi meslektaşları tarafından da eleştirilere maruz kalan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez da son günlerin favorisi konumundaki Dubai Çikolatasını değerlendirdi. Fabrikalarda üretilen her gıdanın bir zehir olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Karatay, 'Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, hastalansınlar, kanser olsunlar” dedi.

“İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı” diyen Canan Karatay, “Yapay Zeka Şeytandır” yorumuyla da gündem oldu.