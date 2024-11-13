onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Canan Karatay’dan Gündem Olan Dubai Çikolatası Açıklaması: “Yesinler, Hastalansınlar, Kanser Olsunlar”

Canan Karatay’dan Gündem Olan Dubai Çikolatası Açıklaması: “Yesinler, Hastalansınlar, Kanser Olsunlar”

canan karatay
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
13.11.2024 - 09:49

Yaptığı yorumlarla sık sık gündem olan, hatta bazı sözleriyle kendi meslektaşları tarafından da eleştirilere maruz kalan Prof. Dr. Canan Karatay bu kez da son günlerin favorisi konumundaki Dubai Çikolatasını değerlendirdi. Fabrikalarda üretilen her gıdanın bir zehir olduğunu özellikle vurgulayan Prof. Dr. Karatay, 'Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, hastalansınlar, kanser olsunlar” dedi. 

“İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktı” diyen Canan Karatay, “Yapay Zeka Şeytandır” yorumuyla da gündem oldu. 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Prof. Dr. Canan Karatay, TGRT Haber'de Gülden Kalecik Demirtaş'ın sunduğu Gündem Özel Programı'na konuk oldu.

Milyonlarca vatandaşın sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, 'Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

Milyonlarca vatandaşın sağlığını ilgilendiren pek çok konuya açıklık getiren Prof. Dr. Karatay, 'Dubai çikolatası" ile ilgili kendisine yöneltilen soruya şöyle cevap verdi:

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler.”

"Zehir. Firmaların yaptığı, ürettiği bir zehir. Yesinler, vücutlarına asit yapsınlar, hastalansınlar, kanser olsunlar. Ondan sonra 'annem de kanser oldu ben de olacağım' diye beklesinler.”

İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."

İnsanlar zehre koşmuyor. İnsanlar akıllarını yapay zekaya bıraktılar. Yani yapay zeka şeytandır. Beyinlerinizi şeytana bırakmayın. Hazır olan her şey zehir, fabrikadan çıkan her şey zehir artık. Bunu artık kabul etmek lazım."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın