18 Yaşındaki Şampiyon Balerin Eylül Sıla Ilgaz, Aile Evindeki Odasında Ölü Bulundu

Kağıthane’de yaşayan üniversite öğrencisi 1 altın, 2 de gümüş madalya sahibi 18 yaşındaki balerin Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, evindeki odasında annesi tarafından ölü bulundu.

Altın ve gümüş madalya sahibi Ilgaz'ın ölümünün şüpheli bulunması üzerine cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken anne ve babası ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.