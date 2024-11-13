Eylül Sıla Ilgaz Kimdir, Kaç Yaşında? Balerin Eylül Sıla Ilgaz Neden Vefat Etti?

Kağıthane’de yaşayan üniversite öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, evinde ölü bulundu. Genç isim Eylül Sıla Ilgaz, bale eğitimi alıyordu. Bugüne kadar katıldığı müsabakalardan da ödüller kazanmayı başarmıştı. Genç üniversite öğrencisinin ölüm haberi, gündeme bomba gibi düştü. Akıllarda soru işaretleri oluşurken Eylül Sıla Ilgaz'ın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Peki Eylül Sıla Ilgaz kimdir, neden vefat etti?