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Eylül Sıla Ilgaz Kimdir, Kaç Yaşında? Balerin Eylül Sıla Ilgaz Neden Vefat Etti?

Eylül Sıla Ilgaz Kimdir, Kaç Yaşında? Balerin Eylül Sıla Ilgaz Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
13.11.2024 - 10:50

Kağıthane’de yaşayan üniversite öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz, evinde ölü bulundu. Genç isim Eylül Sıla Ilgaz, bale eğitimi alıyordu. Bugüne kadar katıldığı müsabakalardan da ödüller kazanmayı başarmıştı. Genç üniversite öğrencisinin ölüm haberi, gündeme bomba gibi düştü. Akıllarda soru işaretleri oluşurken Eylül Sıla Ilgaz'ın kim olduğu ise merak konusu oldu.

Peki Eylül Sıla Ilgaz kimdir, neden vefat etti?

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Eylül Sıla Ilgaz Kimdir?

Eylül Sıla Ilgaz Kimdir?

Eylül Sıla Ilgaz, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencisiydi. Bale bölümünde eğitim gören genç, bugüne kadar birçok başarıya imza atmıştı.

Eylül Sıla Ilgaz Kaç Yaşında?

Eylül Sıla Ilgaz Kaç Yaşında?

Henüz üniversitede eğitim gören Eylül Sıla Ilgaz, 18 yaşındaydı.

Eylül Sıla Ilgaz Başarıları

Eylül Sıla Ilgaz Başarıları

Üniversitede bale eğitimi alan Eylül Sıla Ilgaz, bugüne kadar bale alanında yarışmalara da katıldı. 18 yaşındaki genç isim, katıldığı yarışmalarda 1 altın, 2 de gümüş madalyanın sahibi olmuştu.

Eylül Sıla Ilgaz Neden Vefat Etti?

Eylül Sıla Ilgaz Neden Vefat Etti?

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü öğrencisi Eylül Sıla Ilgaz'ın ailesiyle kahvaltı sırasında tartıştığı iddia ediliyor. 

Ilgaz'ın daha sonra odasına geçtiği, anne Sibel Ilgaz'ın ise kızının odasına gittiğinde gencin cansız bedenini bulduğu söyleniyor.

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı, Cumhuriyet Savcısı ise olay yerindeki incelemeleri sonucunda Eylül Sıla Ilgaz'ın ölümünü şüpheli buldu.

Genç kızın annesi Sibel Ilgaz ve babası Barış Ilgaz ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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