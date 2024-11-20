Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat: İstanbul İçin Kar Uyarısı
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Hafta Sonu Plan Yapacaklar Dikkat: İstanbul İçin Kar Uyarısı
Hafta sonu plan yapan İstanbullular dikkat. İstanbul'a yılın ilk kar yağışı geliyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da cumartesi günü kuvvetli sağanak beklendiğini söyleyerek kar için sinyal verdi. 'Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek' diyen Çalışkan, cumartesi ülkeye girecek soğuk havanın önce yağmur ardından kar yağışını getireceğini duyurdu.
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Hafta sonu için plan yapan İstanbullulara kötü haber geldi.
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Perşembe ve cumartesi gününe dikkat çeken NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da kuvvetli yağış beklendiğini açıkladı.
Perşembe akşamını işaret eden Çalışkan, İstanbul ve Marmara’da şiddetli yağmurun etkili olacağını da belirtti. Hafta sonu ülkeye soğuk hava ve kar yağışı gelmesi bekleniyor.
"Soğuk hava, bu hafta ülkenin birçok noktasına kar getirecek" diyen Çalışkan İstanbul için tarih verdi. Çalışkan, soğuk havayla birlikte cumartesi akşam saatlerinde İstanbul'a kar yağabileceğini açıkladı.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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