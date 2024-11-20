Liste Yayımlandı: Dilan Polat'ın Davasını Açan Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararlar arasında dikkat çeken bir atama oldu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak’ın görev yeri değişti. Savcı Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Savcı Ahmet Çolak, Dilan ve Engin Polat'ın davasında yer almıştı.