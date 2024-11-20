Liste Yayımlandı: Dilan Polat'ın Davasını Açan Savcının Görev Yeri Değişti
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Liste Yayımlandı: Dilan Polat'ın Davasını Açan Savcının Görev Yeri Değişti
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından, 332 hakim ve savcının görev yerleri değiştirildi. Kararlar arasında dikkat çeken bir atama oldu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak’ın görev yeri değişti. Savcı Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Savcı Ahmet Çolak, Dilan ve Engin Polat'ın davasında yer almıştı.
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HSK Birinci Dairesince, adli ve idari yargıya ilişkin mazeret kararnamesi çalışmaları tamamlanarak HSK'nin internet sitesinde ilan edildi.
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Buna göre, adli yargıda 318, idari yargıda ise 14 hakim ve savcı yeni görevlere getirildi. Kararlar arasında dikkat çeken bir atama oldu. İstanbul Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığında görev yapan Savcı Ahmet Çolak’ın görev yeri değişti.
Savcı Çolak, Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı’na atandı. Savcı Ahmet Çolak, Dilan ve Engin Polat davasının savcısıydı. Çolak ayrıca 21 Mayıs 2021’de ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret” suçlamasıyla dava açmıştı.
Kararname kapsamında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcıvekilliğine, Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Dalak ise Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığına atandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcıvekili Behçet İşlek de yeni Bodrum Cumhuriyet Başsavcısı oldu.
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2016 yılında Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. Kayseri'de gördüğüm eğitim sonrası Ankara'da bulunan Uğur Mumcu Vakfı'nda Uğur Mumcu Vakfı Araştırmacı Gazetecilik eğitimimi tamamladım. Aldığım eğitimlerin ardından Türkiye'nin en köklü gazetelerinden birinin İstihbarat Servisi'nde haber editörlüğü ve muhabirlik yaptım. Buradaki görevimin ardından çeşitli haber portallarında özel haber ve röportajlar ürettim. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyor ve deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri gündem ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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