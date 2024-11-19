Bakanlık İfşa Etti: Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı
Bakanlık İfşa Etti: Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı
Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünleri satan markalara savaş açtı. Son iki aydır onlarca markayı ifşa etti. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti. Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan 'netamisin' adlı ilaç bulunduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti.
Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.
Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı tespit edildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın