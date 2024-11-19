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Bakanlık İfşa Etti: Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Bakanlık İfşa Etti: Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Zeytinyağı
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.11.2024 - 13:42

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünleri satan markalara savaş açtı. Son iki aydır onlarca markayı ifşa etti. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti. Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan 'netamisin' adlı ilaç bulunduğu ortaya çıktı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, halk sağlığını tehdit eden markaları ifşa etmeye devam ediyor.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti.

Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgileri güncelledi. 18 Kasım'da bir liste daha yayımladı. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesindeki iki firmanın et ürünlerinde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.

Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Bursa'daki Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasının "Şef" ismindeki markasının kaşar peynirinde ve Aydın'daki Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan "netamisin" adlı ilaç kullanıldığı tespit edildi.

Pekmez Dünyası'na ait 'Lukaçi' markada bitkisel karışımlı macunda da ilaç etken maddesi olduğu gün yüzüne çıktı.

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