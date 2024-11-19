Bakanlık İfşa Etti: Ayranın İçinden Enfeksiyon İlacı Çıktı

Tarım ve Orman Bakanlığı, hileli gıda ürünleri satan markalara savaş açtı. Son iki aydır onlarca markayı ifşa etti. Bakanlık tarafından hazırlanan liste güncellendi. Bu kez listede bir ayran markasının da yer alması dikkat çekti. Sütman Süt Ürünleri'nin ürettiği ayranda, mantar tedavisinde kullanılan 'netamisin' adlı ilaç bulunduğu ortaya çıktı.