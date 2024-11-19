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Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin Aranırken Evin Ahırında Mühimmat Bulunmuş

Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin Aranırken Evin Ahırında Mühimmat Bulunmuş

Diyarbakır Cezaevi
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Gündem Editörü
19.11.2024 - 11:23

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den özgür Cebe'nin haberine göre, Narin aranırken evin ahırında mühimmat çıktı. Mühimmatlara el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

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8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyorlar.

8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyorlar.

Narin'i köyde ararken, evin ahırında fındık kreması kutuları ile salça kovası içinde yaklaşık 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek mühimmatı da ele geçirildi.

Narin'i köyde ararken, evin ahırında fındık kreması kutuları ile salça kovası içinde yaklaşık 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek mühimmatı da ele geçirildi.

Sözcü’den Özgür Cebe'nin haberine göre, mühimmat görüntüleriyle ilgili aile bireyleri hakkında 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan da ayrıca soruşturma yürütüldüğü ortaya çıktı. Mühimmatlara jandarma tarafından el konulduğu öğrenildi.

Jandarma komando timlerinin arama faaliyetlerini yürüttüğü sırada ahırda gizlenen çok sayıda mühimmata rastlanıldı.

Jandarma komando timlerinin arama faaliyetlerini yürüttüğü sırada ahırda gizlenen çok sayıda mühimmata rastlanıldı.

Fotoğraflarda mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, sonrasında da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının da şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği görüldü.

Fotoğraflarda mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, sonrasında da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının da şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği görüldü.

Ahırda ele geçen mühimmatlara el konuldu. Kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Ahırda ele geçen mühimmatlara el konuldu. Kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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Aile bireylerinin asılsız ihbarlar yaptığı da ortaya çıktı.

Aile bireylerinin asılsız ihbarlar yaptığı da ortaya çıktı.
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