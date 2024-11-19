Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin Aranırken Evin Ahırında Mühimmat Bulunmuş

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den özgür Cebe'nin haberine göre, Narin aranırken evin ahırında mühimmat çıktı. Mühimmatlara el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.