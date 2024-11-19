Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin Aranırken Evin Ahırında Mühimmat Bulunmuş
Narin Cinayetinde Yeni Gelişme: Narin Aranırken Evin Ahırında Mühimmat Bulunmuş
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve aramaların 19'uncu gününde cansız bedeni Eğertutmaz Deresi'nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'a ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Sözcü'den özgür Cebe'nin haberine göre, Narin aranırken evin ahırında mühimmat çıktı. Mühimmatlara el konulduğu bildirilirken, kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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8 yaşındaki Narin'in annesi, ağabeyi ve amcası da tutuklanmıştı. Anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "kasten öldürme suçuna iştirak etmek", amca Fuat Güran ise "suç delillerini yok etmek" suçlarından tutuklu yargılanıyorlar.
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Narin'i köyde ararken, evin ahırında fındık kreması kutuları ile salça kovası içinde yaklaşık 400 adet AK-47 kalaşnikof marka uzun namlulu tüfek mühimmatı da ele geçirildi.
Jandarma komando timlerinin arama faaliyetlerini yürüttüğü sırada ahırda gizlenen çok sayıda mühimmata rastlanıldı.
Fotoğraflarda mermilerin paslanma ve oksitlenmesinin önüne geçmek için bir havluya sarıldığı, sonrasında da mühimmat özelliğini kaybetmemesi için fındık kreması kutularına, bir kısmının da şeffaf plastik salça kovasına, bir kısmının da beyaz un çuvalları içine gizlendiği görüldü.
Ahırda ele geçen mühimmatlara el konuldu. Kaçak olduğu tespit edilen mühimmatlarla ilgili aile bireyleri hakkında ayrıca 6136 sayılı ateşli silahlar kanununa muhalefet etmek suçundan soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.
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Aile bireylerinin asılsız ihbarlar yaptığı da ortaya çıktı.
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