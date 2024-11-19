Resmi Gazete'de Yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL'lik Banknotlar İçin Yeni Düzenleme

Merkez Bankası, 5 TL ve 50 TL'lik banknotlar için harekete geçti. 5 TL ve 50 TL üzerinde değişikliğe gidildi. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 5 TL ile 50 TL banknotların yeni basımları bugünden itibaren tedavüle verilecek.