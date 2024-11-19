Resmi Gazete'de Yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL'lik Banknotlar İçin Yeni Düzenleme
Resmi Gazete'de Yayımlandı: Merkez Bankası'ndan 5 TL ve 50 TL'lik Banknotlar İçin Yeni Düzenleme
Merkez Bankası, 5 TL ve 50 TL'lik banknotlar için harekete geçti. 5 TL ve 50 TL üzerinde değişikliğe gidildi. Yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, 5 TL ile 50 TL banknotların yeni basımları bugünden itibaren tedavüle verilecek.
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50 TL'lik ve 5 TL'lik banknotlar ile ilgili alınan yeni karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
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Resmi Gazete’nin ilanlar bölümünde, “E9 Emisyon Grubu VIII. Tertip 50 TL ve VII. Tertip 5 TL Banknotların tedavüle çıkarılmasına İlişkin Duyuru” yer aldı. Bu duyuruya göre 5 TL ile 50 TL banknotların yeni basımları bugünden itibaren tedavüle verilecek.
Merkez Bankası tarafından tedavüle verilecek olan 5 TL ve 50 TL üzerinde yapılan değişiklikler açıklandı. Buna göre 5 TL’lik banknot üzerinde Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan’ın imzaları olacak. 50 TL’lik banknotun yeni basımında ise Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ile Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’ın imzaları olacak.
Şu anda tedavülde olan banknotlarla aynı olacak şekilde tasarlanan yeni banknotların dağıtımı Merkez Bankası tarafından yapılıp tedavüle sokulacak.
İşte o ilan:
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