Sokak Çeşmesine Hortum Takıp Aracını Yıkayan Sürücüye Ceza: Pahalıya Patladı

Sokak çeşmesiyle aracını yıkadı, cezadan kaçamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü sokak çeşmesine hortum bağlayarak aracını yıkadı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ihbar sayıldı ve zabıta ekipleri sürücünün peşine düştü. Zabıta ekipleri sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesti.