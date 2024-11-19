Sokak Çeşmesine Hortum Takıp Aracını Yıkayan Sürücüye Ceza: Pahalıya Patladı
Sokak Çeşmesine Hortum Takıp Aracını Yıkayan Sürücüye Ceza: Pahalıya Patladı
Sokak çeşmesiyle aracını yıkadı, cezadan kaçamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde, bir sürücü sokak çeşmesine hortum bağlayarak aracını yıkadı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler ihbar sayıldı ve zabıta ekipleri sürücünün peşine düştü. Zabıta ekipleri sürücüye 2 bin 52 TL para cezası kesti.
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Dikkat çeken olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi.
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Yol kenarındaki çeşmeye hortum takarak otomobilini yıkayan sürücünün bu davranışı, çevre sakinleri tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medyada yayılan görüntüleri ihbar sayan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü harekete geçti.
Yapılan incelemeler sonucunda, sürücüye 2 bin 52 TL para cezası uygulandı.
İşte o anlar:
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